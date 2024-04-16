Силы спецопераций подбили российский танк "Т-90": обнародовано видео
Украинские бойцы спецназначения вывели из строя российский танк "Т-90", который обстрелял позиции Вооруженных сил в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО).
Во время разведывательных действий на Донецком направлении, операторы 3-го полка Сил специальных операций обнаружили вражеский танк "Т-90", который как раз отработал по позициям Сил обороны.
С помощью FPV-дрона операторы тактической группы "Медоед" поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 104 боевых столкновения. Россияне активно штурмовали на двух направлениях в Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вскоре попытается усилить штурмовые и наступательные действия.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему РФ удается добиваться тактического успеха.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.