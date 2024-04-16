Силы спецопераций подбили российский танк "Т-90": обнародовано видео

Украинские бойцы спецназначения вывели из строя российский танк "Т-90", который обстрелял позиции Вооруженных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО).

Во время разведывательных действий на Донецком направлении, операторы 3-го полка Сил специальных операций обнаружили вражеский танк "Т-90", который как раз отработал по позициям Сил обороны.

С помощью FPV-дрона операторы тактической группы "Медоед" поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения.