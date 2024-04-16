Ситуація на фронті сьогодні 16 квітня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 104 бойових зіткнення. Росіяни активно штурмували на двох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Лиманському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції наших захисників біля Тернів і Торського Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України, всі ці 9 БпЛА було знищено.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Нагадаємо, за даними ISW, Росія готує великий наступ на початку літа. Якщо до того часу військова допомога США не буде розблокована, ворожий контрнаступ стане серйозною проблемою для Сил оборони України.

Тим часом ЗСУ наступають під Донецьком, окупанти просунулися біля Красногорівки та Побєди.

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