ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Божевілля в Кремлі досі сильне, окупант посилить штурмові та наступальні дії, - Зеленський

Понеділок 15 квітня 2024 21:03
UA EN RU
Божевілля в Кремлі досі сильне, окупант посилить штурмові та наступальні дії, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація невдовзі спробує посилити штурмові та наступальні дії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

За словами президента, він заслухав доповіді від голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка та голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова про ймовірні дії росіян.

Також було обговорено питання захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

"Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми та використовують техніку для атак.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП. Також Сирський назвав причину, через яку РФ вдається добиватися тактичного успіху.

Зазначимо, за добу українські військові відбили 36 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по одному пункту управління противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 15 квітня
Ситуація на фронті сьогодні 15 квітня
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак