Сили оборони уразили найбільший НПЗ на півночі Росії , спалахнула пожежа

Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у місті Ярославль, де зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ "Ярославльський" - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Фото: Сили оборони уразили НПЗ "Ярославський" (t.me/GeneralStaffZSU)

Також уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Окрім того, за результатами уражень 24 квітня підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.