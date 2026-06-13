Сили оборони уразили нафтовий цех в РФ та інші важливі об'єкти ворога

Удар по нафтобазі в Котово

Уночі 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти поблизу населеного пункту Котово у Волгоградській області. На території підприємства зафіксували пожежу.

Цей об'єкт виконує важливу функцію для росіян:

готує та перекачує нафту магістральними трубопроводами;

постачає сировину на нафтопереробні підприємства;

забезпечує експортну інфраструктуру.

Зокрема, тут збирають нафту з Коробковського родовища у Волгоградській області, а також із сусідніх родовищ у Астраханській області та Республіці Калмикія.

Пункти управління та скупчення військ

Окрім нафтобази, українські військові вдарили по пунктах управління окупантів у районах Соледара (Донецька область) та Верхньої Криниці (Запорізька область).

Фото: які важливі об'єкти ворога уразили ЗСУ (t.me/GeneralStaffZSU)

Також під ударом опинилися пункти управління безпілотниками противника:

у Хоромному (Брянська область рф);

у Верхній Криниці (Запорізька область);

у Воскресенці (Донецька область);

у Новомиколаївці (Херсонська область).

Крім того, Сили оборони уразили райони зосередження особового складу росіян біля Соледара, Успенівки, Голубівки, Привільного, а також Колотилівки, Нових Юрковичів і Чорноземного Городка у Брянській та Бєлгородській областях.