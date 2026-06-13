Силы обороны поразили нефтяной цех в РФ и другие важные объекты врага

Силы обороны Украины ночью нанесли серию ударов по объектам в Волгоградской, Запорожской, Донецкой и других областях. В частности, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ночью 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области. На территории предприятия зафиксировали пожар.
Этот объект выполняет важную функцию для россиян:
В частности, здесь собирают нефть с Коробковского месторождения в Волгоградской области, а также из соседних месторождений в Астраханской области и Республике Калмыкия.
Кроме нефтебазы, украинские военные ударили по пунктам управления оккупантов в районах Соледара (Донецкая область) и Верхней Криницы (Запорожская область).
Также под ударом оказались пункты управления беспилотниками противника:
Кроме того, Силы обороны поразили районы сосредоточения личного состава россиян возле Соледара, Успеновки, Голубовки, Привольного, а также Колотиловки, Новых Юрковичей и Черноземного Городка в Брянской и Белгородской областях.
Напомним, военные Сил беспилотных систем атаковали три российских подразделения, которые проходили обучение на полигоне в Запорожской области, и уничтожили несколько единиц противовоздушной техники россиян.
Напомним также, что оккупационная власть Херсонщины жаловалась на новые атаки дронов по мостам в направлении Крыма, из-за которых движение в сторону Джанкоя и через Арабатскую стрелку было частично перекрыто.