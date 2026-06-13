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Силы обороны поразили нефтяной цех в РФ и другие важные объекты врага

13:34 13.06.2026 Сб
2 мин
Объект питает месторождения трех регионов РФ
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Украинские дроны залетели аж в Волгоградскую область ( t.me mchs_official)

Силы обороны Украины ночью нанесли серию ударов по объектам в Волгоградской, Запорожской, Донецкой и других областях. В частности, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по нефтебазе в Котово

Ночью 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области. На территории предприятия зафиксировали пожар.

Этот объект выполняет важную функцию для россиян:

  • готовит и перекачивает нефть по магистральным трубопроводам;
  • поставляет сырье на нефтеперерабатывающие предприятия;
  • обеспечивает экспортную инфраструктуру.

В частности, здесь собирают нефть с Коробковского месторождения в Волгоградской области, а также из соседних месторождений в Астраханской области и Республике Калмыкия.

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Пункты управления и скопления войск

Кроме нефтебазы, украинские военные ударили по пунктам управления оккупантов в районах Соледара (Донецкая область) и Верхней Криницы (Запорожская область).

Фото: какие важные объекты врага поразили ВСУ (t.me/GeneralStaffZSU)

Также под ударом оказались пункты управления беспилотниками противника:

  • в Хоромном (Брянская область рф);
  • в Верхней Кринице (Запорожская область);
  • в Воскресенке (Донецкая область);
  • в Новониколаевке (Херсонская область).

Кроме того, Силы обороны поразили районы сосредоточения личного состава россиян возле Соледара, Успеновки, Голубовки, Привольного, а также Колотиловки, Новых Юрковичей и Черноземного Городка в Брянской и Белгородской областях.

Напомним, военные Сил беспилотных систем атаковали три российских подразделения, которые проходили обучение на полигоне в Запорожской области, и уничтожили несколько единиц противовоздушной техники россиян.

Напомним также, что оккупационная власть Херсонщины жаловалась на новые атаки дронов по мостам в направлении Крыма, из-за которых движение в сторону Джанкоя и через Арабатскую стрелку было частично перекрыто.

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