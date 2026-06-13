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Сили оборони уразили нафтовий цех в РФ та інші важливі об'єкти ворога

13:34 13.06.2026 Сб
2 хв
Об'єкт живить родовища трьох регіонів РФ
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили нафтовий цех в РФ та інші важливі об'єкти ворога Ілюстративне фото: Українські дрони залетіли аж до Волгоградської області ( t.me mchs_official)
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Сили оборони України вночі завдали серії ударів по об'єктах у Волгоградській, Запорізькій, Донецькій та інших областях. Зокрема, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по нафтобазі в Котово

Уночі 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти поблизу населеного пункту Котово у Волгоградській області. На території підприємства зафіксували пожежу.

Цей об'єкт виконує важливу функцію для росіян:

  • готує та перекачує нафту магістральними трубопроводами;
  • постачає сировину на нафтопереробні підприємства;
  • забезпечує експортну інфраструктуру.

Зокрема, тут збирають нафту з Коробковського родовища у Волгоградській області, а також із сусідніх родовищ у Астраханській області та Республіці Калмикія.

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Пункти управління та скупчення військ

Окрім нафтобази, українські військові вдарили по пунктах управління окупантів у районах Соледара (Донецька область) та Верхньої Криниці (Запорізька область).

Сили оборони уразили нафтовий цех в РФ та інші важливі об'єкти ворогаФото: які важливі об'єкти ворога уразили ЗСУ (t.me/GeneralStaffZSU)

Також під ударом опинилися пункти управління безпілотниками противника:

  • у Хоромному (Брянська область рф);
  • у Верхній Криниці (Запорізька область);
  • у Воскресенці (Донецька область);
  • у Новомиколаївці (Херсонська область).

Крім того, Сили оборони уразили райони зосередження особового складу росіян біля Соледара, Успенівки, Голубівки, Привільного, а також Колотилівки, Нових Юрковичів і Чорноземного Городка у Брянській та Бєлгородській областях.

Нагадаємо, військові Сил безпілотних систем атакували три російські підрозділи, які проходили навчання на полігоні в Запорізькій області, та знищили кілька одиниць протиповітряної техніки росіян.

Нагадаємо також, що окупаційна влада Херсонщини скаржилася на нові атаки дронів по мостах у напрямку Криму, через які рух у бік Джанкоя та через Арабатську стрілку було частково перекрито.

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