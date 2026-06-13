Сили оборони уразили нафтовий цех в РФ та інші важливі об'єкти ворога
Сили оборони України вночі завдали серії ударів по об'єктах у Волгоградській, Запорізькій, Донецькій та інших областях. Зокрема, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Удар по нафтобазі в Котово
Уночі 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти поблизу населеного пункту Котово у Волгоградській області. На території підприємства зафіксували пожежу.
Цей об'єкт виконує важливу функцію для росіян:
- готує та перекачує нафту магістральними трубопроводами;
- постачає сировину на нафтопереробні підприємства;
- забезпечує експортну інфраструктуру.
Зокрема, тут збирають нафту з Коробковського родовища у Волгоградській області, а також із сусідніх родовищ у Астраханській області та Республіці Калмикія.
Пункти управління та скупчення військ
Окрім нафтобази, українські військові вдарили по пунктах управління окупантів у районах Соледара (Донецька область) та Верхньої Криниці (Запорізька область).
Фото: які важливі об'єкти ворога уразили ЗСУ (t.me/GeneralStaffZSU)
Також під ударом опинилися пункти управління безпілотниками противника:
- у Хоромному (Брянська область рф);
- у Верхній Криниці (Запорізька область);
- у Воскресенці (Донецька область);
- у Новомиколаївці (Херсонська область).
Крім того, Сили оборони уразили райони зосередження особового складу росіян біля Соледара, Успенівки, Голубівки, Привільного, а також Колотилівки, Нових Юрковичів і Чорноземного Городка у Брянській та Бєлгородській областях.
Нагадаємо, військові Сил безпілотних систем атакували три російські підрозділи, які проходили навчання на полігоні в Запорізькій області, та знищили кілька одиниць протиповітряної техніки росіян.
Нагадаємо також, що окупаційна влада Херсонщини скаржилася на нові атаки дронів по мостах у напрямку Криму, через які рух у бік Джанкоя та через Арабатську стрілку було частково перекрито.