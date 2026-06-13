Силы обороны поразили нефтяной цех в РФ и другие важные объекты врага

Силы обороны Украины ночью нанесли серию ударов по объектам в Волгоградской, Запорожской, Донецкой и других областях. В частности, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по нефтебазе в Котово

Ночью 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области. На территории предприятия зафиксировали пожар.

Этот объект выполняет важную функцию для россиян:

готовит и перекачивает нефть по магистральным трубопроводам;

поставляет сырье на нефтеперерабатывающие предприятия;

обеспечивает экспортную инфраструктуру.

В частности, здесь собирают нефть с Коробковского месторождения в Волгоградской области, а также из соседних месторождений в Астраханской области и Республике Калмыкия.

Пункты управления и скопления войск

Кроме нефтебазы, украинские военные ударили по пунктам управления оккупантов в районах Соледара (Донецкая область) и Верхней Криницы (Запорожская область).

Фото: какие важные объекты врага поразили ВСУ (t.me/GeneralStaffZSU)

Также под ударом оказались пункты управления беспилотниками противника:

в Хоромном (Брянская область рф);

в Верхней Кринице (Запорожская область);

в Воскресенке (Донецкая область);

в Новониколаевке (Херсонская область).

Кроме того, Силы обороны поразили районы сосредоточения личного состава россиян возле Соледара, Успеновки, Голубовки, Привольного, а также Колотиловки, Новых Юрковичей и Черноземного Городка в Брянской и Белгородской областях.