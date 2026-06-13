Силы обороны поразили нефтяной цех в РФ и другие важные объекты врага
Силы обороны Украины ночью нанесли серию ударов по объектам в Волгоградской, Запорожской, Донецкой и других областях. В частности, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Удар по нефтебазе в Котово
Ночью 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области. На территории предприятия зафиксировали пожар.
Этот объект выполняет важную функцию для россиян:
- готовит и перекачивает нефть по магистральным трубопроводам;
- поставляет сырье на нефтеперерабатывающие предприятия;
- обеспечивает экспортную инфраструктуру.
В частности, здесь собирают нефть с Коробковского месторождения в Волгоградской области, а также из соседних месторождений в Астраханской области и Республике Калмыкия.
Пункты управления и скопления войск
Кроме нефтебазы, украинские военные ударили по пунктам управления оккупантов в районах Соледара (Донецкая область) и Верхней Криницы (Запорожская область).
Фото: какие важные объекты врага поразили ВСУ (t.me/GeneralStaffZSU)
Также под ударом оказались пункты управления беспилотниками противника:
- в Хоромном (Брянская область рф);
- в Верхней Кринице (Запорожская область);
- в Воскресенке (Донецкая область);
- в Новониколаевке (Херсонская область).
Кроме того, Силы обороны поразили районы сосредоточения личного состава россиян возле Соледара, Успеновки, Голубовки, Привольного, а также Колотиловки, Новых Юрковичей и Черноземного Городка в Брянской и Белгородской областях.
Напомним, военные Сил беспилотных систем атаковали три российских подразделения, которые проходили обучение на полигоне в Запорожской области, и уничтожили несколько единиц противовоздушной техники россиян.
Напомним также, что оккупационная власть Херсонщины жаловалась на новые атаки дронов по мостам в направлении Крыма, из-за которых движение в сторону Джанкоя и через Арабатскую стрелку было частично перекрыто.