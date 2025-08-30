Сили оборони уразили Краснодарський та Сизранський НПЗ в РФ: подробиці

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарський край РФ)", - зазначили у Генштабі.

Відомо, що цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Він бере активну участь у забезпеченні збройних сил РФ.

На підприємстві зафіксовані численні вибухи та пожежу на об’єкті.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тон на рік.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді також опублікував відео ураження Краснодарського НПЗ.