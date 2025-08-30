UA

Сили оборони уразили Краснодарський та Сизранський НПЗ в РФ: подробиці

Фото: Сили оборони уразили Краснодарський та Сизранський НПЗ в РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України сьогодні вночі, 30 серпня, уразили одразу два російських НПЗ – Краснодарський та Сизранський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарський край РФ)", - зазначили у Генштабі.

Відомо, що цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Він бере активну участь у забезпеченні збройних сил РФ.

На підприємстві зафіксовані численні вибухи та пожежу на об’єкті.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тон на рік.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді також опублікував відео ураження Краснодарського НПЗ.

Удари по НПЗ в РФ

Сили оборони України регулярно наносять удари по НПЗ ворога, які забезпечують поставки нафтопродуктів армії РФ. Так, цієї ночі невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарі. Там після серії вибухів теж почалася пожежа. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, у ніч на 28 серпня у Самарі дрони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. Того ж дня внаслідок вдалої атаки пожежа виникла на Афипському НПЗ у Краснодарському краї.

Ще раніше ми писали, що 15 серпня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Зазначимо, що за перші два тижні серпня внаслідок атаки дронів, нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%.

