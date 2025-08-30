Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ: подробности

Силы обороны Украины сегодня ночью, 30 августа, поразили сразу два российских НПЗ - Краснодарский и Сызранский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край РФ)", - отметили в Генштабе.
Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Он активно участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.
На предприятии зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.
Также, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год.
"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди также опубликовал видео поражения Краснодарского НПЗ.
Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов армии РФ. Так, этой ночью неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, в ночь на 28 августа в Самаре дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.
Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.
Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.