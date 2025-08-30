RU

Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ: подробности

Фото: Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины сегодня ночью, 30 августа, поразили сразу два российских НПЗ - Краснодарский и Сызранский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край РФ)", - отметили в Генштабе.

Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Он активно участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

На предприятии зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.

Также, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди также опубликовал видео поражения Краснодарского НПЗ.

 

Удары по НПЗ в РФ

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов армии РФ. Так, этой ночью неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Самаре дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.

