Сили оборони уразили Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військово значимих об’єктах у Рязанській області РФ та на тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ В Telegram.