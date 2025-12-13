ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Невідомі дрони атакували Саратовський НПЗ: на об'єкті спалахнула пожежа

Субота 13 грудня 2025 03:59
UA EN RU
Невідомі дрони атакували Саратовський НПЗ: на об'єкті спалахнула пожежа Фото: на місці працювали рятувальники (МНС РФ)
Автор: Маловічко Юлія

У ніч на 13 грудня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?

У ніч на 13 грудня місцеві повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу. За їхніми словами, у небі спостерігався яскравий спалах, що супроводжувався гучними вибухами.

За попередньою інформацією, за ймовірними прильотами в районі одного з промислових об'єктів до місця подій виїхали рятувальники.

Зазначимо, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін перед атакою попереджав у своєму Telegram про небезпеку дронів, а вже після обстрілу написав, що нібито було уражено "об'єкт цивільної інфраструктури". Який саме об'єкт - Бусаргін не уточнював.

Атаки на Саратовський НПЗ

Зазначимо, Саратовський НПЗ у Росії атакували дрони неодноразово - іноді після обстрілу, які підтверджував Генштаб ЗСУ, на об'єкті спалахували пожежі.

Роботу НПЗ призупиняли і його відновлювали, але незабаром слідували наступні удари. Наприклад, 28 листопада повідомлялося, що був атакований Саратовський НПЗ і ще один об'єкт у Криму.

НПЗ у Саратові - підприємство, яке випускає понад 20 видів нафтопродуктів: бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Воно залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Саратов НПЗ
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі