Невідомі дрони атакували Саратовський НПЗ: на об'єкті спалахнула пожежа

У ніч на 13 грудня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?

У ніч на 13 грудня місцеві повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу. За їхніми словами, у небі спостерігався яскравий спалах, що супроводжувався гучними вибухами.

За попередньою інформацією, за ймовірними прильотами в районі одного з промислових об'єктів до місця подій виїхали рятувальники.

Зазначимо, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін перед атакою попереджав у своєму Telegram про небезпеку дронів, а вже після обстрілу написав, що нібито було уражено "об'єкт цивільної інфраструктури". Який саме об'єкт - Бусаргін не уточнював.