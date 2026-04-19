Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Сили оборони ударили по заводу дронів "Молнія" у Таганрозі

10:26 19.04.2026 Нд
2 хв
Ураження цього підприємства знизить спроможності РФ з виробництва безпілотників
aimg Тетяна Степанова
Фото: Сили оборони ударили по заводу дронів "Молнія" у Таганрозі (росЗМІ)

Сили оборони України завдали ракетного удару по Таганрогу Ростовської області РФ. Уражено підприємство ОПК "Атлант Аеро", яке виробляє дрони "Молнія" та комплектуючі до безпілотників "Оріон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

У результаті атаки виникла пожежа на території підприємства.

"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних дронівтипу "Молнія", а також комплектуючих до безпілотників "Оріон".

Останній - вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

Фото: Сили оборони ударили по заводу дронів "Молнія" у Таганрозі (t.me/GeneralStaffZSU)

Зазначається, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва дронів та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Окрім цього, уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.).

Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Також уточнено результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе - ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням.

На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.

Удари по важливих об'єктах ворога

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Також вчора бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влаштували результативне "полювання" на ворога в Криму. Дрони уразили три кораблі, РЛС і логістику російських окупантів.

