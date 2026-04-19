Сили оборони ударили по заводу дронів "Молнія" у Таганрозі

Сили оборони України завдали ракетного удару по Таганрогу Ростовської області РФ. Уражено підприємство ОПК "Атлант Аеро", яке виробляє дрони "Молнія" та комплектуючі до безпілотників "Оріон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
У результаті атаки виникла пожежа на території підприємства.
"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних дронівтипу "Молнія", а також комплектуючих до безпілотників "Оріон".
Останній - вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.
Зазначається, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва дронів та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.
Окрім цього, уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.).
Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Також уточнено результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе - ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням.
На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.
Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.
Також вчора бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влаштували результативне "полювання" на ворога в Криму. Дрони уразили три кораблі, РЛС і логістику російських окупантів.