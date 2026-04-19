RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге

10:26 19.04.2026 Вс
2 мин
Поражение этого предприятия снизит способности РФ по производству беспилотников
aimg Татьяна Степанова
Фото: Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге (росСМИ)

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Таганрогу Ростовской области РФ. Поражено предприятие ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

В результате атаки возник пожар на территории предприятия.

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных дронов типа "Молния", а также комплектующих к беспилотникам "Орион".

Последний - весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.

Фото: Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге (t.me/GeneralStaffZSU)

Отмечается, что поражение этого предприятия снизит способности противника по производству дронов и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины.

Кроме этого, поражен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской обл.).

Также поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополиное и Мариуполь Донецкой области, Смелое Запорожской области, а также цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, тоже в Запорожье.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также уточнены результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе российского города Туапсе - повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с воспламенением.

На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.

Удары по важным объектам врага

Напомним, в рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Также вчера бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ устроили результативную "охоту" на врага в Крыму. Дроны поразили три корабля, РЛС и логистику российских оккупантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
