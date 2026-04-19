Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Таганрогу Ростовской области РФ. Поражено предприятие ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
В результате атаки возник пожар на территории предприятия.
"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных дронов типа "Молния", а также комплектующих к беспилотникам "Орион".
Последний - весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.
Отмечается, что поражение этого предприятия снизит способности противника по производству дронов и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины.
Кроме этого, поражен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской обл.).
Также поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополиное и Мариуполь Донецкой области, Смелое Запорожской области, а также цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, тоже в Запорожье.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Также уточнены результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе российского города Туапсе - повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с воспламенением.
На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.
Напомним, в рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Также вчера бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ устроили результативную "охоту" на врага в Крыму. Дроны поразили три корабля, РЛС и логистику российских оккупантов.