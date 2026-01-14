Сили оборони розкрили тактику просочування окупантів на півдні

Російські війська на півдні України застосовують тактику малих груп та броньованих проривів, однак Сили оборони щодня знищують значну кількість ворожої техніки.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За його словами, українські військові щодоби ліквідовують по кілька одиниць бронетехніки противника, зокрема 2-3 танки, а також 5-6 бойових машин піхоти й інших бронемашин. На південному напрямку діють кілька ворожих угрупувань.
Як пояснив Волошин, на ділянці від Дніпра на схід у бік Гуляйполя воює 5-а загальновійськова армія РФ. Вона застосовує тактику малих піхотних груп та інфільтрації, здійснюючи штурми хвилями - одна група за одною.
"Ці штурмові групи йдуть, щоб не дати часу Силам оборони України підтягнути поповнення, налагодити логістику, і тим самим їм вдається досягати певних успіхів", - розповів речник.
На східному Олександрівському напрямку, за словами співрозмовника, переважно діють 36-а та 29-а армії РФ, які використовують малі броньовані групи.
"Коли, наприклад, збирається ворожа бронегрупа, попереду у них їде танк, за ним декілька бойових броньованих машин і автомобілі, вантажні автомобілі, на кузові яких пересувається група десанту. І коли ця бронегрупа вривається в наш населений пункт, їхня піхота, штурмовики розосереджуються, намагаючись сховатися в різних укриттях, будівлях", - додав він.
Волошин зазначив, що така тактика дає певні переваги противнику, і хоча Сили оборони щодня знищують такі бронегрупи, окупанти продовжують робити подібні спроби досить часто.
Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що на трьох напрямках на півдні ситуація досить складна, оскільки росіяни активно проводять штурми, наносять авіаудари та інтенсивно застосовують дрони.
Однією з найскладніших на фронті залишається ситуація в Гуляйполі. Місто майже зруйноване та фактично перетворене на велику "сіру зону", однак Сили оборони України продовжують утримувати його.
Російські війська здійснюють штурми хвилями, зазнаючи при цьому щоденних втрат до 300 загиблих солдатів.
Водночас групи ворожих БпЛА готуються застосовувати термобаричні гранати.
Також у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках і буде намагатися просуватися у бік Оріхівського району з північного сходу.