Сили оборони розбили колону російської техніки на Новопавлівському напрямку

За даними Сухопутних військ ЗСУ, ворожий наступ зупинили бійці Окремої президентської бригади та 31 окремої механізованої бригади (ОМБр).

Росіяни спробували скористатися поганою погодою, щоб прорвати позиції українських оборонців. Ворог пустив у прорив три БМП із піхотою й зграю мотоциклів, однак це не допомогло.

"Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом", - розповіли у Сухопутних військах.

Майстерну роботу українських воїнів Сухопутні війська ЗСУ показали на відео.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, біля Куп'янська росіяни також намагалися штурмувати українські позиції на машинах, квадроциклах та баггі. Однак бійці 14-ї окремої механізована бригада імені князя Романа Великого знищили ворожі авто, укриття противника, піхоту, квадроцикли, баггі та 120 мм міномети.

Також ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів.

У Харківській області екіпажі полку безпілотних систем "Ахіллес" завдали удару по техніці росіян. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.

А нещодавно бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. Під час операції було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.