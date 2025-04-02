За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 10 танків, - Генштаб
Фото: росіяни втратили багато військової техніки за добу (Getty Images)
За останню добу з 1 на 2 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1410 солдатів і 24 бойові броньовані машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 918 180 (+1410) осіб ліквідовано;
- танків - 10 515 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 21 880 (+24) од.;
- артилерійських систем - 25 576 (+24) од.;
- РСЗВ - 1347 од.;
- засоби ППО - 1123 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 505 (+43) од.;
- крилатих ракет - 3123 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42 687 (+41) од.;
- спеціальної техніки - 3787 од.
Ситуація на фронті й атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська мали успіх на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках, а також у Курській та Бєлгородській областях.
Вночі ворожі ударні дрони атакували цивільні підприємства у Харкові.
На місці падіння уламків спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі.
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