ua en ru
Ср, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 10 танків, - Генштаб

Середа 02 квітня 2025 07:27
UA EN RU
За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 10 танків, - Генштаб Фото: росіяни втратили багато військової техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1410 солдатів і 24 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 918 180 (+1410) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 515 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 880 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 25 576 (+24) од.;
  • РСЗВ - 1347 од.;
  • засоби ППО - 1123 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 505 (+43) од.;
  • крилатих ракет - 3123 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 687 (+41) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 10 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті й атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська мали успіх на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках, а також у Курській та Бєлгородській областях.

Вночі ворожі ударні дрони атакували цивільні підприємства у Харкові.

На місці падіння уламків спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Росіяни розширюють плацдарм біля Лиману: в ISW розкрили плани агресора
Росіяни розширюють плацдарм біля Лиману: в ISW розкрили плани агресора
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту