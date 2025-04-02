За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 10 танків, - Генштаб

За останню добу з 1 на 2 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1410 солдатів і 24 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська мали успіх на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках, а також у Курській та Бєлгородській областях.

Вночі ворожі ударні дрони атакували цивільні підприємства у Харкові.

На місці падіння уламків спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі.

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