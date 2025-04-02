Силы обороны разбили колонну российской техники на Новопавловском направлении

По данным Сухопутных войск ВСУ, вражеское наступление остановили бойцы Отдельной президентской бригады и 31 отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Россияне попытались воспользоваться плохой погодой, чтобы прорвать позиции украинских защитников. Враг пустил в прорыв три БМП с пехотой и стаю мотоциклов, однако это не помогло.

"Застать защитников врасплох не удалось. Колонну техники остановили и выжгли, а с пехотой разобрались позже", - рассказали в Сухопутных войсках.

Мастерскую работу украинских воинов Сухопутные войска ВСУ показали на видео.

Успехи ВСУ

Напомним, возле Купянска россияне также пытались штурмовать украинские позиции на машинах, квадроциклах и багги. Однако бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили вражеские авто, укрытия противника, пехоту, квадроциклы, багги и 120 мм минометы.

Также ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов.

В Харьковской области экипажи полка беспилотных систем "Ахиллес" нанесли удар по технике россиян. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.

А недавно бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. Во время операции были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.