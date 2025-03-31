У Харківській області українські дрони знищили російський танк Т-90М

Українські бійці завдали удару по техніці росіян на східному напрямку фронту. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Втрат російським окупантам завдають екіпажі полку безпілотних систем "Ахіллес" - ефектно палять техніку противника. З останніх "впольованих" трофеїв - танки і "буханка" РФ.

"Бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили танк Т-90М, "буханку" та вогневу позицію кулеметника. Також ударні безпілотники уразили ще один танк", - розповіли в ОСУВ.

Майстерну роботу українських операторів дронів 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" продемонстрував на відео.

"Воїни полку "Ахіллес" продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині - в районах Купʼянська та Дворічної", - додали в угрупованні військ.

Що відомо про танк Т-90М

Т-90М - російський основний бойовий танк, модернізація Т-90. Експортні версії цих модифікацій танка відомі під найменуваннями Т-90СМ/МС.

Танк Т-90М має класичне компонування як і у Т-90, з розміщенням відділення управління в лобовій частині, бойового відділення - посередині та моторно-трансмісійного відділення - в кормовій частині. Екіпаж Т-90 складається з трьох осіб - механіка-водія, що розміщується у відділенні управління і навідника з командиром, що знаходяться в башті зліва і праворуч від гармати, відповідно

У танку встановлено новий автомат заряджання та модернізована гладкоствольна танкова гармата 2А46М-5 довжиною 48 калібрів, додаткове озброєння складається із 12,7мм кулемета Корд і 7,62мм ПКТ. Танк оснащений модульним динамічним захистом третього покоління.