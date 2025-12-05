Росіяни переоцінили свої сили і зазнають втрат: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Куп'янську

Оборона Куп'янська Харківської області є стабільною. Російські війська поспішили з наступом, переоцінили власні можливості та зазнають втрат у міських районах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Там (у Куп'янську - ред.) навпаки - оптимістичніше, тому що росіяни сильно поспішили й сильно переоцінили свої сили", - сказав Трегубов.

За його словами, росіяни намагалися підтягнути реальність до власних заяв, але зробили тільки гірше.

"У північних районах міста росіяни присутні, і там вони знищуються українськими дронами та контрдіями", - зазначив речник.

Водночас, за його словами, противник намагається посилити тиск на інших напрямках.

"Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід міста, це по-перше. А по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янська-Вузлового, витісняти українські війська з лівого берега Осколу", - розповів Трегубов.