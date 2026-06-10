Сили оборони паралізували роботу порту в Маріуполі (яскраве відео)

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня українські безпілотники атакували п'ять суден у портах Маріуполя та Бердянська - всі вони ходили з вимкненими радарами і зафарбованими назвами, перевозячи зерно, паливо та військові вантажі.

8 червня в окупованому Маріуполі зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції. Головною ціллю тієї атаки також стала енергетична інфраструктура портової зони.