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Сили оборони паралізували роботу порту в Маріуполі (яскраве відео)

11:31 10.06.2026 Ср
1 хв
Що знищено у Маріуполі?
aimg Олена Чупровська
Фото: в операції брали участь чотири підрозділи (Getty Images)

Українські підрозділи знищили ключову інфраструктуру Маріупольського торгівельного порту. Тепер він повністю знеструмлений і не може функціонувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

Що знищили в порту

У результаті спільної операції кількох підрозділів - 1-го корпусу НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО "А" та СБС - уражено такі об'єкти:

  • електропідстанції;
  • радіолокаційне обладнання;
  • ремонтна інфраструктура;
  • башта управління;
  • ємності з паливно-мастильними матеріалами.

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Окремою ціллю став суховантаж "Lady Augusta" - він входить до так званого тіньового флоту Росії і перебуває під санкціями. Його також уражено під час операції.

Наслідки для окупантів

Маріупольський торгівельний порт повністю знеструмлений. Логістика російських військ у регіоні суттєво ускладнена.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня українські безпілотники атакували п'ять суден у портах Маріуполя та Бердянська - всі вони ходили з вимкненими радарами і зафарбованими назвами, перевозячи зерно, паливо та військові вантажі.

8 червня в окупованому Маріуполі зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції. Головною ціллю тієї атаки також стала енергетична інфраструктура портової зони.

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