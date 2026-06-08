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У Маріуполі та Алчевську зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції

03:36 08.06.2026 Пн
2 хв
Російська протиповітряна оборона знову відзначилася в житлових кварталах
aimg Катерина Коваль
У Маріуполі та Алчевську зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції Фото: окупанти не звітували про наслідки офіційно (Getty Images)
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Вночі 8 червня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та Telegram-канал Петра Андрющенка.

Що відомо про удари

Вночі 8 червня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів - їх фіксували по всьому місту.

Епіцентрами стали район Драмтеатру, Лівобережний район та портова зона. Окупаційне ППО намагалося збивати дрони, у місті працювали мобільні вогневі групи.

Підстанція під ударом

Головною ціллю атаки стала підстанція - після влучання в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця події поширилися в мережі ще під час тривання атаки.

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Також надійшла інформація, що окупаційне ППО збило один із дронів над житловим будинком.

Алчевськ

Окрім Маріуполя, вибухи вночі фіксували й в окупованому Алчевську на Луганщині - там також повідомляють про атаку ударних БПЛА.

Удари по енергетичній інфраструктурі окупованих територій - частина ширшої кампанії. Наприкінці травня Reuters повідомляло, що практично всі найбільші НПЗ у центральній частині РФ повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива внаслідок масштабних атак українських дронів.

В ніч на 3 червня Сили оборони вдарили по кораблях та об'єктах інфраструктури в порту Кронштадт Ленінградської області Росії.

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