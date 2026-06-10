Силы обороны парализовали работу порта в Мариуполе (яркое видео)

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя и Бердянска - все они ходили с выключенными радарами и закрашенными названиями, перевозя зерно, топливо и военные грузы.

8 июня в оккупированном Мариуполе зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар на подстанции. Главной целью той атаки также стала энергетическая инфраструктура портовой зоны.