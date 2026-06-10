Сили оборони паралізували роботу порту в Маріуполі (яскраве відео)

Українські підрозділи знищили ключову інфраструктуру Маріупольського торгівельного порту. Тепер він повністю знеструмлений і не може функціонувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

Окремою ціллю став суховантаж "Lady Augusta" - він входить до так званого тіньового флоту Росії і перебуває під санкціями. Його також уражено під час операції.

У результаті спільної операції кількох підрозділів - 1-го корпусу НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО "А" та СБС - уражено такі об'єкти:

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня українські безпілотники атакували п'ять суден у портах Маріуполя та Бердянська - всі вони ходили з вимкненими радарами і зафарбованими назвами, перевозячи зерно, паливо та військові вантажі.

8 червня в окупованому Маріуполі зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції. Головною ціллю тієї атаки також стала енергетична інфраструктура портової зони.