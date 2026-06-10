Силы обороны парализовали работу порта в Мариуполе (яркое видео)

Украинские подразделения уничтожили ключевую инфраструктуру Мариупольского торгового порта. Теперь он полностью обесточен и не может функционировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".

Отдельной целью стал сухогруз "Lady Augusta" - он входит в так называемый теневой флот России и находится под санкциями. Он также поражен во время операции.

В результате совместной операции нескольких подразделений - 1-го корпуса НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "А" и СБС - поражены следующие объекты:

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя и Бердянска - все они ходили с выключенными радарами и закрашенными названиями, перевозя зерно, топливо и военные грузы.

8 июня в оккупированном Мариуполе зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар на подстанции. Главной целью той атаки также стала энергетическая инфраструктура портовой зоны.