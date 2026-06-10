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Силы обороны парализовали работу порта в Мариуполе (яркое видео)

11:31 10.06.2026 Ср
1 мин
Что уничтожено в Мариуполе?
aimg Елена Чупровская
Силы обороны парализовали работу порта в Мариуполе (яркое видео) Фото: в операции участвовали четыре подразделения (Getty Images)
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Украинские подразделения уничтожили ключевую инфраструктуру Мариупольского торгового порта. Теперь он полностью обесточен и не может функционировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".

Что уничтожили в порту

В результате совместной операции нескольких подразделений - 1-го корпуса НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "А" и СБС - поражены следующие объекты:

  • электроподстанции;
  • радиолокационное оборудование;
  • ремонтная инфраструктура;
  • башня управления;
  • емкости с горюче-смазочными материалами.
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Отдельной целью стал сухогруз "Lady Augusta" - он входит в так называемый теневой флот России и находится под санкциями. Он также поражен во время операции.

Последствия для оккупантов

Мариупольский торговый порт полностью обесточен. Логистика российских войск в регионе существенно затруднена.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя и Бердянска - все они ходили с выключенными радарами и закрашенными названиями, перевозя зерно, топливо и военные грузы.

8 июня в оккупированном Мариуполе зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар на подстанции. Главной целью той атаки также стала энергетическая инфраструктура портовой зоны.

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