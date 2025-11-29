ua en ru
Сили оборони за добу відбили майже 300 атак на фронті, - Генштаб

Україна, Субота 29 листопада 2025 03:15
Сили оборони за добу відбили майже 300 атак на фронті, - Генштаб Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Станом на 22:00 28 листопада українські захисники зафіксували 289 бойових зіткнень із російськими окупантами за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Бойові дії станом на 28 листопада

Ворог завдав 28 авіаударів, скинув 86 керованих бомб, використав 876 дронів-камікадзе і здійснив 2 264 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський і Південно-Слобожанський напрямки

На Північно-Слобожанському напрямку відбито чотири штурми противника, завдано три авіаудари, здійснено 175 обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено десять атак ворога в районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та Дворічанського.

Куп'янський та Лиманський напрямки

На Куп'янському напрямку зафіксовано 11 атак, триває одне зіткнення.

На Лиманському - 37 атак по безлічі населених пунктів, бої тривають у 17 локаціях.

Слов'янський, Краматорський і Костянтинівський напрямки

Ворожі сили 15 разів намагалися прорватися на Слов'янському напрямку, ще п'ять зіткнень тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення, на Костянтинівському - 31 атака з одним зіткненням, що триває.

Покровський та Олександрівський напрямки

На Покровському напрямку ворог здійснив 65 атак, українські захисники знищили 86 окупантів, сім БПЛА та кілька одиниць техніки.

На Олександрівському відбито 42 атаки, ще п'ять зіткнень тривають, зафіксовано авіаудар по населеному пункту Олександрівка.

Гуляйпільський, Оріхівський і Придніпровський напрямки

На Гуляйпільському напрямку відбито 12 атак, тривають п'ять бойових зіткнень, авіація ворога вдарила по Гуляйполю.

В Оріхівському відбито вісім спроб просування, на Придніпровському - дві атаки противника в напрямку Антонівського мосту.

Нагадуємо, що в ніч на 29 листопада два дрони перетнули кордон України та увійшли в повітряний простір Молдови, що стало причиною тимчасового закриття повітряного сполучення і посилення заходів безпеки в регіоні.

Зазначимо, що в Татарстані в особливій економічній зоні "Алабуга" сталася масштабна пожежа на складі акумуляторів, де розміщуються виробничі потужності, включно з випуском ударних безпілотників.

