Сили оборони за добу відбили майже 300 атак на фронті, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

В Оріхівському відбито вісім спроб просування, на Придніпровському - дві атаки противника в напрямку Антонівського мосту.

На Олександрівському відбито 42 атаки, ще п'ять зіткнень тривають, зафіксовано авіаудар по населеному пункту Олександрівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 65 атак, українські захисники знищили 86 окупантів, сім БПЛА та кілька одиниць техніки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення, на Костянтинівському - 31 атака з одним зіткненням, що триває.

На Лиманському - 37 атак по безлічі населених пунктів, бої тривають у 17 локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено десять атак ворога в районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та Дворічанського.

На Північно-Слобожанському напрямку відбито чотири штурми противника, завдано три авіаудари, здійснено 175 обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

Нагадуємо, що в ніч на 29 листопада два дрони перетнули кордон України та увійшли в повітряний простір Молдови, що стало причиною тимчасового закриття повітряного сполучення і посилення заходів безпеки в регіоні.

Зазначимо, що в Татарстані в особливій економічній зоні "Алабуга" сталася масштабна пожежа на складі акумуляторів, де розміщуються виробничі потужності, включно з випуском ударних безпілотників.