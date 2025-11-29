Пожежа на виробництві "Шахедів" у Татарстані: горить завод "Алабуга"

У Татарстані спалахнула велика пожежа на території особливої економічної зони "Алабуга", де розміщуються виробничі потужності, пов'язані, зокрема, з випуском ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу ASTRA.

Пожежа в "Алабузі": що відомо

У п'ятницю, 28 листопада, російські місцеві медіа повідомили про серйозну пожежу на складі акумуляторів в ОЕЗ "Алабуга" в Татарстані. Площа загоряння досягла близько 1000 квадратних метрів.

За даними регіональних служб, понад 300 осіб покинули приміщення без допомоги рятувальників, евакуація відбувалася організовано.

На місці працювали пожежні розрахунки, яким довелося локалізувати вогонь на великій площі, з огляду на характер складованої продукції.

За попередньою інформацією, осередок знаходився на території одного з об'єктів, які використовуються під час складання безпілотних систем, включно з дронами типу "Шахед", які активно застосовуються Росією для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Інцидент став одним із найпомітніших за останні місяці на промислових об'єктах Татарстану, оскільки зачепив підприємство, що виконує стратегічні завдання для російського оборонного сектора.

Україна намагається зупинити виробництво ударних дронів у Росії