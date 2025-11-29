ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пожежа на виробництві "Шахедів" у Татарстані: горить завод "Алабуга"

Росія, Субота 29 листопада 2025 00:10
UA EN RU
Пожежа на виробництві "Шахедів" у Татарстані: горить завод "Алабуга" Фото: російський пожежник (росЗМІ)
Автор: Никончук Анастасія

У Татарстані спалахнула велика пожежа на території особливої економічної зони "Алабуга", де розміщуються виробничі потужності, пов'язані, зокрема, з випуском ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу ASTRA.

Пожежа в "Алабузі": що відомо

У п'ятницю, 28 листопада, російські місцеві медіа повідомили про серйозну пожежу на складі акумуляторів в ОЕЗ "Алабуга" в Татарстані. Площа загоряння досягла близько 1000 квадратних метрів.

За даними регіональних служб, понад 300 осіб покинули приміщення без допомоги рятувальників, евакуація відбувалася організовано.

На місці працювали пожежні розрахунки, яким довелося локалізувати вогонь на великій площі, з огляду на характер складованої продукції.

За попередньою інформацією, осередок знаходився на території одного з об'єктів, які використовуються під час складання безпілотних систем, включно з дронами типу "Шахед", які активно застосовуються Росією для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Інцидент став одним із найпомітніших за останні місяці на промислових об'єктах Татарстану, оскільки зачепив підприємство, що виконує стратегічні завдання для російського оборонного сектора.

Україна намагається зупинити виробництво ударних дронів у Росії

Українські Сили оборони завдали удару по російських підприємствах, задіяних у виробництві компонентів для ракет "Калібр" і безпілотників "Шахед", зокрема по заводу "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, де випускають навігаційне обладнання та деталі для крилатих і балістичних ракет;

Генштаб повідомив, що атака припала в ніч на 26 листопада і стала частиною серії точкових ударів по ключовій оборонній інфраструктурі РФ.

Крім цього, в Україні розпочали серійний випуск дрона-перехоплювача Octopus, розробленого для боротьби з російськими "Шахедами". Технологію вже передано першим виробникам, що дасть змогу прискорити розгортання цих систем на захисті українського неба.

Нагадуємо, що російські війська намагаються перейняти українські підходи до застосування безпілотників і тестують керовані оператором версії "Шахедів", щоб використовувати їх проти української авіації.

Зазначимо, що 412-та бригада Nemesis спільно зі Світовим конгресом українців і Фондом Притули оголосила про запуск масштабного оборонного збору на 1 млрд грн, спрямованого на закупівлю перехоплювачів для боротьби зі щоденними атаками "Шахедів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Дрони
Новини
Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає