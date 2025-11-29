Російські дрони залетіли в Молдову під час атаки на Україну: що відомо

У повітряному просторі Республіки Молдова в ніч на 29 листопада зафіксовано два дрони, які перетнули кордон з Україною, що призвело до тимчасового припинення авіасполучення і посиленого контролю над безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Point.

У ніч на 29 листопада Росія здійснила черговий комбінований обстріл України. Були задіяні дрони та балістика, основний удар припадає на Київ. Наслідки та кількість постраждалих все ще уточнюється.

Наразі загрози цивільній інфраструктурі або людям виявлено не було. Влада продовжує спостерігати за ситуацією і підтримувати підвищений рівень готовності.

Після перевірки частину території знову відкрили, за винятком північного регіону, де триває посилений контроль.

За інформацією Прикордонної поліції, дрони прямували в бік села Велика Кісниця (Україна) - Русланівка Сорокського району і перетнули державний кордон Республіки Молдова.

Два безпілотних літальних апарати було помічено в районі Воронкове на ділянці Станіславка (Одеська область, Україна) - Воронкове на лівому березі Дністра.

Нагадуємо, що російська влада поширює неправдиву інформацію щодо ситуації в Куп'янську, в той час, як українські війська продовжують очищати місто від залишків окупаційних підрозділів. Командування ЗСУ зазначає, що на цьому напрямку бойові дії розвиваються стрімко і вимагають злагоджених дій.

Зазначимо, що в ніч на 28 листопада Військово-морські сили та Сили спеціальних операцій України завдали удару по тимчасово окупованому Криму, вразивши летовище Саки та знищивши склад ударних безпілотників, системи ППО та іншу військову інфраструктуру.