Силы обороны за сутки отразили почти 300 атак на фронте, - Генштаб
По состоянию на 22:00 28 ноября украинские защитники зафиксировали 289 боевых столкновений с российскими оккупантами за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Боевые действия по состоянию на 28 ноября
Враг нанес 28 авиаударов, сбросил 86 управляемых бомб, использовал 876 дронов-камикадзе и произвёл 2 264 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов.
Северо-Слобожанское и Южно-Слобожанское направления
На Северо-Слобожанском направлении отражены четыре штурма противника, нанесены три авиаудара, произведено 175 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении остановлено десять атак врага в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и Двуречанского.
Купянское и Лиманское направления
На Купянском направлении зафиксировано 11 атак, продолжается одно столкновение.
На Лиманском — 37 атак по множеству населённых пунктов, бои продолжаются в 17 локациях.
Славянское, Краматорское и Константиновское направления
Вражеские силы 15 раз пытались прорваться на Славянском направлении, ещё пять столкновений продолжаются.
На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, на Константиновском — 31 атака с одним продолжающимся столкновением.
Покровское и Александровское направления
На Покровском направлении враг совершил 65 атак, украинские защитники уничтожили 86 оккупантов, семь БПЛА и несколько единиц техники.
На Александровском отражены 42 атаки, ещё пять столкновений продолжаются, зафиксирован авиаудар по населённому пункту Александровка.
Гуляйпольское, Ореховское и Приднепровское направления
На Гуляйпольском направлении отбито 12 атак, продолжаются пять боевых столкновений, авиация врага ударила по Гуляйполю.
В Ореховском отражены восемь попыток продвижения, на Приднепровском — две атаки противника в направлении Антоновского моста.
Напоминаем, что в ночь на 29 ноября два дрона пересекли границу Украины и вошли в воздушное пространство Молдовы, что стало причиной временного закрытия воздушного сообщения и усиления мер безопасности в регионе.
Отметим, что в Татарстане в особой экономической зоне "Алабуга" произошел масштабный пожар на складе аккумуляторов, где размещаются производственные мощности, включая выпуск ударных беспилотников.