Силы обороны за сутки отразили почти 300 атак на фронте, - Генштаб

Украина, Суббота 29 ноября 2025 03:15
Силы обороны за сутки отразили почти 300 атак на фронте, - Генштаб
Автор: Никончук Анастасия

По состоянию на 22:00 28 ноября украинские защитники зафиксировали 289 боевых столкновений с российскими оккупантами за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Боевые действия по состоянию на 28 ноября

Враг нанес 28 авиаударов, сбросил 86 управляемых бомб, использовал 876 дронов-камикадзе и произвёл 2 264 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов.

Северо-Слобожанское и Южно-Слобожанское направления

На Северо-Слобожанском направлении отражены четыре штурма противника, нанесены три авиаудара, произведено 175 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении остановлено десять атак врага в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и Двуречанского.

Купянское и Лиманское направления

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак, продолжается одно столкновение.

На Лиманском — 37 атак по множеству населённых пунктов, бои продолжаются в 17 локациях.

Славянское, Краматорское и Константиновское направления

Вражеские силы 15 раз пытались прорваться на Славянском направлении, ещё пять столкновений продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, на Константиновском — 31 атака с одним продолжающимся столкновением.

Покровское и Александровское направления

На Покровском направлении враг совершил 65 атак, украинские защитники уничтожили 86 оккупантов, семь БПЛА и несколько единиц техники.

На Александровском отражены 42 атаки, ещё пять столкновений продолжаются, зафиксирован авиаудар по населённому пункту Александровка.

Гуляйпольское, Ореховское и Приднепровское направления

На Гуляйпольском направлении отбито 12 атак, продолжаются пять боевых столкновений, авиация врага ударила по Гуляйполю.

В Ореховском отражены восемь попыток продвижения, на Приднепровском — две атаки противника в направлении Антоновского моста.

Напоминаем, что в ночь на 29 ноября два дрона пересекли границу Украины и вошли в воздушное пространство Молдовы, что стало причиной временного закрытия воздушного сообщения и усиления мер безопасности в регионе.

Отметим, что в Татарстане в особой экономической зоне "Алабуга" произошел масштабный пожар на складе аккумуляторов, где размещаются производственные мощности, включая выпуск ударных беспилотников.

