Сили оборони уразили логістичний вузол росіян за 20 км від Покровська (відео)

12:28 17.05.2026 Нд
Що саме вдалося знищити українським воїнам?
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян за 20 км від Покровська (відео)
Сили оборони України уразили логістичний вузол російських окупантів біля Селидового, що за 20 км від Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових війстк ЗСУ.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ у взаємодії з командуванням УВ "Схід", Силами безпілотних систем та ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексне вогневе ураження по тиловій інфраструктурі противника біля Селидового.

Ціль - район логістичного забезпечення окупаційних військ, розташований близько 20 км на південний схід від Покровська.

За результатами спільних дій, уражені:

  • логістичний склад МТЗ на території колишньої шахти;
  • система антен, яку ворог розмістив на вершині терикону.

За наявною інформацією, мережа радіотехніяних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони "Молнія" по позиціях українських військових в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у місті.

Для удару українські війська залучили HIMARS та ударні дрони середньої дальності.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, вже тривалий час ведуться виснажливі бойові дії на Покровському напрямку, де зосереджена більшість штурмів російських військ.

Росіяни розглядають Покровськ та Мирноград як потенційні плацдарми для подальшого просування.

Зокрема, Покровськ для РФ важливий насамперед через логістику та розташування. Це великий транспортний вузол, через який проходять дороги й постачання на цьому напрямку.

Мирноград - фактично частина однієї агломерації з Покровськом. Контроль або сильний вплив на ці два міста одночасно давав би РФ ширші можливості для маневру та створення опорної зони для наступальних дій.

Водночас Сили оборони поки продовжують тримати оборону, попри натиск ворога, який не рахується з втратами.

Україну атакували сотні дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату