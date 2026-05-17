Силы беспилотных систем нанесли новые удары по объектам Черноморского флота РФ

В течение 16-17 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по узлу стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ, пограничному кораблю, ЗРК "Тор-М2" и другим важным объектам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

Так, операторы 1-го отдельного центра поразили узел стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ в Крыму, место сбора руководящего состава противника в Донецкой области, портовые краны в Бердянске, которые использовались для обеспечения логистики оккупационных войск, а также пограничный сторожевой корабль проекта 10410 в городе Каспийск, Республика Дагестан.

Операторы 414-й бригады "Птицы Мадьяра" поразили ЗРК "Тор-М2" в Луганской области, поезд с горюче-смазочными материалами в Донецкой области и телекоммуникационные башни в Запорожье.

Также операторы подразделения нанесли удар по командному пункту врага в Донецкой области.

Операторы 412-й отдельной бригады Nemesis поразили пункт управления БпЛА и склад материально-технического обеспечения беспилотных систем противника в Донецкой области.

413-й отдельный полк "Рейд" поразил командный пункт противника в районе Покровска.