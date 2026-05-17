Силы беспилотных систем нанесли новые удары по объектам Черноморского флота РФ
В течение 16-17 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по узлу стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ, пограничному кораблю, ЗРК "Тор-М2" и другим важным объектам врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.
Так, операторы 1-го отдельного центра поразили узел стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ в Крыму, место сбора руководящего состава противника в Донецкой области, портовые краны в Бердянске, которые использовались для обеспечения логистики оккупационных войск, а также пограничный сторожевой корабль проекта 10410 в городе Каспийск, Республика Дагестан.
Операторы 414-й бригады "Птицы Мадьяра" поразили ЗРК "Тор-М2" в Луганской области, поезд с горюче-смазочными материалами в Донецкой области и телекоммуникационные башни в Запорожье.
Также операторы подразделения нанесли удар по командному пункту врага в Донецкой области.
Операторы 412-й отдельной бригады Nemesis поразили пункт управления БпЛА и склад материально-технического обеспечения беспилотных систем противника в Донецкой области.
413-й отдельный полк "Рейд" поразил командный пункт противника в районе Покровска.
Удары по объектам РФ
Напомним, сегодня Силы обороны Украины поразили логистический узел российских оккупантов возле Селидово, что в 20 км от Покровска.
Также в ночь на 17 мая неизвестные дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.
Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.