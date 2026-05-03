Сили безпілотних систем завдали нових ударів по важливих об’єктах росіян

Успішні операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, минулого тижня українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у РФ. Цілі розташовані за 1700 км від кордону.

Також у Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі.

Раніше українські воїни за допомогою безпілотників атакували російські бойові вертольоти Мі-28 і Мі-17, які базувалися у Воронезькій області.