Так, 1-й отдельный центр поразил ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области, ЗРК "Тор" в Луганской, РЛС типа П-18 в Запорожской, ремонтную базу и телекоммуникационный центр противника в Луганской и Донецкой областях.

В то же время операторы пограничного подразделения "Феникс" нанесли поражение по РЛС типа П-18 в Луганской области.

Бойцы 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили сразу 6 систем контроля противовоздушного пространства.

Бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразили пункт постоянной дислокации отряда "Шторм", а также пункт дислокации подразделения "Рубикон" в Донецкой области.

Отдельно был поражен пункт дислокации личного состава в Запорожской области. В результате ударов противник понес потери в живой силе, а также была нарушена система управления подразделениями.