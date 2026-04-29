Українські дрони "дістали" вертольоти Мі-28 і Мі-17 у Воронезькій області (відео)

Українські воїни за допомогою безпілотників атакували російські бойові вертольоти Мі-28 і Мі-17, які базувалися у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Птахи" СБС полювали і вразили два вертольоти противника Мі-28 і Мі-17 у Воронезькій області РФ за 150 км від лінії бойового зіткнення", - наголосив він.

За словами "Мадяра", удар було завдано по злітно-посадковому майданчику, де базувалися чотири вертольоти Мі-28 і Мі-17. Там їх заправляли паливом, а також здійснювали міжпольотний технічний огляд.

Він додав, що операцію провели зведені екіпажі 429 окремої бригади "Ахіллес" і 43 окремої артилерійської бригади. Операцію розробляли з ЦСО "А".

"Ураження завдано в задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта", - уточнив командувач СБС.

Унаслідок атаки також було ліквідовано щонайменше одного з фахівців обслуговування вертольотів.

Мі-28 і Мі-17

Російський ударний вертоліт Мі-28 призначений для ураження бронетехніки, живої сили і повітряних цілей, що летять низько. Він оснащений гарматним озброєнням і керованими ракетами, а також здатний виконувати завдання в будь-який час доби і в складних погодних умовах.

Мі-28 активно використовується російськими військами під час бойових дій, зокрема для підтримки наземних операцій.

Водночас транспортний вертоліт Мі-17 застосовується для перевезення особового складу, вантажів і виконання евакуаційних місій.

Він є експортною модифікацією сімейства Мі-8 і широко використовується як у військовій, так і в цивільній сфері. Мі-17 вирізняється універсальністю і здатний виконувати завдання в різних кліматичних умовах.