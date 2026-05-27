Силам спеціальних операцій 10 років: історія та бойовий шлях еліти українського війська

Головне: Унікальна структура : крім спецпризначенців, ССО включають Рух опору для диверсій у тилу ворога та підрозділи психологічних операцій.

: крім спецпризначенців, ССО включають Рух опору для диверсій у тилу ворога та підрозділи психологічних операцій. Перший великий ювілей : цього року Сили спеціальних операцій відзначають 10 років від дня законодавчого узаконення як окремого роду сил ЗСУ.

: цього року Сили спеціальних операцій відзначають 10 років від дня законодавчого узаконення як окремого роду сил ЗСУ. Легендарна символіка : емблема зі срібним вовком та історичне гасло "Іду на Ви" князя Святослава Хороброго відображають шляхетність і спадкоємність витоків українського війська.

: емблема зі срібним вовком та історичне гасло "Іду на Ви" князя Святослава Хороброго відображають шляхетність і спадкоємність витоків українського війська. Нова дата свята: День ССО офіційно перенесли на 27 травня минулого року - на згадку про героїчне звільнення Донецького аеропорту українськими спецпризначенцями у 2014 році.

У чому справжня сила ССО

Сили спеціальних операцій - окремий рід сил Збройних сил України, до якого входять:

підрозділи спецпризначенців;

Рух опору;

підрозділи психологічних операцій.

За інформацією Міністерства оборони України (МОУ), ССО успішно виконують завдання, які інші вважають "неможливими".

Саме підрозділи ССО першими заходять у тил до ворога суходолом, морем та з повітря, готуючи основу для операцій з визволення України від ворогів.

Воїни ССО воюють найсучаснішою зброєю, спорядженням, технікою, а також застосовують найновіші воєнні технології.

Тим часом Рух опору ССО розвиває агентурні мережі на тимчасово окупованих територіях і організовує боротьбу проти російських військ.

Ці підрозділи:

здійснюють диверсії;

знищують логістичні шляхи й техніку ворога;

порушують ланцюги постачання РФ;

допомагають іншим підрозділам Сил оборони України звільняти території на півдні та сході країни.

Крім того, підрозділи психологічних операцій ССО планують і виконують завдання з впливу на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу.

ССО - професіонали з неможливого (фото: facebook.com/UkrainianSOF)

Історія становлення ССО

Історія створення Сил спеціальних операцій ЗСУ починається з 2007 року, коли було видано одну з останніх директив тодішнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

У ній йшлося про формування Управління ССО, як структурного підрозділу Генерального штабу ЗСУ.

Процес формування ССО прискорили анексія Криму та війна на Донбасі - тоді з'явилась необхідність відокремлення ССО в окремий рід сил.

У квітні 2015 року у Генеральному штабі ЗСУ підтримали пропозицію створити окрему структуру Сил спеціальних операцій, підпорядковану МОУ.

Крім того, створення ССО передбачалось Стратегічним оборонним бюлетенем України 2016 року (розрахованим на період до 2020 року).

16 червня 2016 року Верховна Рада узаконила ССО та Високомобільні десантні війська як окремі роди сил ЗСУ (за відповідний законопроєкт проголосували 256 народних депутатів).

Згодом прикладом дій сучасних, професійних та результативних воїнів ССО стала їхня участь:

у битві за Київ;

в обороні Чернігівської та Сумської областей;

у звільненні острова Зміїний у Чорному морі;

у блискавичному контрнаступі в Харківській області;

у визволенні Херсона;

у битві за Бахмут;

в обороні Авдіївки, Часового Яру та Вовчанська;

в операції в Курській області РФ та великій кількості інших.

Командувач ССО ЗСУ - бригадний генерал Олександр Трепак.

Емблема та гасло ССО

Емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ - зображення крокуючого вовка, підперезаного поясом, яке накладене на вінок з лаврового листя.

Невід'ємними частинами емблеми є:

стилізований двозуб - особистий княжий знак Святослава Хороброго;

девізна стрічка із гаслом - "Іду на Ви".

Раніше у прес-службі командування ССО ЗСУ нагадали, що підперезаний чародійницьким поясом вовк із прадавніх часів символізує в українських легендах "воїна, який діє хоробро та рішуче, готовий до самопожертви, впевнений у власних силах та вірить у силу зграї".

Тим часом срібний колір вовчого хутра символізує шляхетність і розум.

А лавровий вінок із давніх давен символізує славу та перемогу (ним також відзначалися особи, які мали виняткові досягнення у сфері професійної діяльності).

Двозуб - особистий геральдичний знак князя Святослава Хороброго, який вважається покровителем ССО.

"Стилізований двозуб відсилає до витоків українського війська, нагадує про звитяги воїнів Руси-України, історичними спадкоємцями яких є воїни ССО", - пояснили українцям.

Емблема і гасло ССО (ілюстрація: facebook.com/UkrainianSOF)

Насамкінець у ССО нагадали, що гасло "Іду на Ви" - славнозвісні слова князя Святослава Хороброго, відомі з "Повісті временних літ".

Саме так він попереджував ворогів про свої наміри, доводив свою вищість над супротивниками, деморалізував їх, оголошував про впевненість у своїй майбутній перемозі.

"Саме тому ці прості слова стали гаслом ССО і надихають наших воїнів на перемоги над ворогом", - поділились у командуванні Сил спеціальних операцій.

День ССО як свято

26 липня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко запровадив окремий День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Свято було встановлено "з метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави".

Відзначалося воно 29 липня.

26 травня 2025 року шостий президент України Володимир Зеленський змінив дату щорічного свята на 27 травня.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ССО ЗСУ, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій", - йшлося в документі.

Указ президента України від 26 травня 2025 року (скриншот: president.gov.ua)

Нова дата має глибоке символічне значення, адже саме 27 травня 2014 року спецпризначенці у складі Сил оборони провели одну із перших блискавичних операцій на сході країни.

Тоді українські воїни звільнили новий термінал Донецького аеропорту (ДАП) від російських окупантів і підняли над ним український стяг.

Окремим наказом командування ССО було визначено іншу важливу дату - 29 липня - День вшанування пам'яті полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Цей день є нагадуванням про численні подвиги операторів ССО, які віддають своє життя за Україну, виконуючи завдання підвищеної складності, які часто залишаються засекреченими.