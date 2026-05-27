Силам специальных операций 10 лет: история и боевой путь элиты украинского войска

Главное: Уникальная структура : кроме спецназовцев, ССО включают Движение сопротивления для диверсий в тылу врага и подразделения психологических операций.

Первый большой юбилей : в этом году Силы специальных операций отмечают 10 лет со дня законодательного узаконивания как отдельного рода сил ВСУ.

Легендарная символика : эмблема с серебряным волком и исторический лозунг "Иду на Вы" князя Святослава Храброго отражают благородство и преемственность истоков украинского войска.

Новая дата праздника: День ССО официально перенесли на 27 мая в прошлом году - в память о героическом освобождении Донецкого аэропорта украинскими спецназовцами в 2014 году.

В чем настоящая сила ССО

Силы специальных операций - отдельный род сил Вооруженных сил Украины, в который входят:

подразделения спецназа;

Движение сопротивления;

подразделения психологических операций.

По информации Министерства обороны Украины (МОУ), ССО успешно выполняют задачи, которые другие считают "невозможными".

Именно подразделения ССО первыми заходят в тыл к врагу по суше, морю и с воздуха, готовя основу для операций по освобождению Украины от врагов.

Воины ССО воюют самым современным оружием, снаряжением, техникой, а также применяют новейшие военные технологии.

Тем временем Движение сопротивления ССО развивает агентурные сети на временно оккупированных территориях и организовывает борьбу против российских войск.

Эти подразделения:

осуществляют диверсии;

уничтожают логистические пути и технику врага;

нарушают цепи снабжения РФ;

помогают другим подразделениям Сил обороны Украины освобождать территории на юге и востоке страны.

Кроме того, подразделения психологических операций ССО планируют и выполняют задачи по воздействию на врага как на передовой, так и в глубоком тылу.

ССО - профессионалы по невозможному (фото: facebook.com/UkrainianSOF)

История становления ССО

История создания Сил специальных операций ВСУ начинается с 2007 года, когда была издана одна из последних директив тогдашнего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

В ней говорилось о формировании Управления ССО, как структурного подразделения Генерального штаба ВСУ.

Процесс формирования ССО ускорили аннексия Крыма и война на Донбассе - тогда появилась необходимость обособления ССО в отдельный род сил.

В апреле 2015 года в Генеральном штабе ВСУ поддержали предложение создать отдельную структуру Сил специальных операций, подчиненную МОУ.

Кроме того, создание ССО предусматривалось Стратегическим оборонным бюллетенем Украины 2016 года (рассчитанным на период до 2020 года).

16 июня 2016 года Верховная Рада узаконила ССО и Высокомобильные десантные войска как отдельные роды сил ВСУ (за соответствующий законопроект проголосовали 256 народных депутатов).

Впоследствии примером действий современных, профессиональных и результативных воинов ССО стало их участие:

в битве за Киев;

в обороне Черниговской и Сумской областей;

в освобождении острова Змеиный в Черном море;

в молниеносном контрнаступлении в Харьковской области;

в освобождении Херсона;

в битве за Бахмут;

в обороне Авдеевки, Часового Яра и Волчанска;

в операции в Курской области РФ и большом количестве других.

Командующий ССО ВСУ - бригадный генерал Александр Трепак.

Эмблема и лозунг ССО

Эмблема Сил специальных операций ВСУ - изображение шагающего волка, подпоясанного поясом, которое наложено на венок из лавровых листьев.

Неотъемлемыми частями эмблемы являются:

стилизованный двузуб - личный княжеский знак Святослава Храброго;

девизная лента с лозунгом - "Иду на Вы".

Ранее в пресс-службе командования ССО ВСУ напомнили, что подпоясанный волшебным поясом волк с древних времен символизирует в украинских легендах "воина, который действует храбро и решительно, готов к самопожертвованию, уверен в собственных силах и верит в силу стаи".

Между тем серебряный цвет волчьего меха символизирует благородство и ум.

А лавровый венок с давних времен символизирует славу и победу (им также отмечались лица, которые имели исключительные достижения в сфере профессиональной деятельности).

Двузуб - личный геральдический знак князя Святослава Храброго, который считается покровителем ССО.

"Стилизованный двузуб отсылает к истокам украинского войска, напоминает о победах воинов Руси-Украины, историческими наследниками которых являются воины ССО", - объяснили украинцам.

Эмблема и лозунг ССО (иллюстрация: facebook.com/UkrainianSOF)

В завершение в ССО напомнили, что лозунг "Иду на Вы" - знаменитые слова князя Святослава Храброго, известные из "Повести временных лет".

Именно так он предупреждал врагов о своих намерениях, доказывал свое превосходство над противниками, деморализовал их, объявлял об уверенности в своей будущей победе.

"Именно поэтому эти простые слова стали лозунгом ССО и вдохновляют наших воинов на победы над врагом", - поделились в командовании Сил специальных операций.

День ССО как праздник

26 июля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел отдельный День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Праздник был установлен "с целью дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль ССО ВСУ в обеспечении обороноспособности государства".

Отмечался он 29 июля.

26 мая 2025 года шестой президент Украины Владимир Зеленский изменил дату ежегодного праздника на 27 мая.

"Отмечая мужество и героизм воинов ССО ВСУ, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций", - говорилось в документе.

Указ президента Украины от 26 мая 2025 года (скриншот: president.gov.ua)

Новая дата имеет глубокое символическое значение, ведь именно 27 мая 2014 года спецназовцы в составе Сил обороны провели одну из первых молниеносных операций на востоке страны.

Тогда украинские воины освободили новый терминал Донецкого аэропорта (ДАП) от российских оккупантов и подняли над ним украинский флаг.

Отдельным приказом командования ССО была определена другая важная дата - 29 июля - День чествования памяти павших воинов Сил специальных операций.

Этот день является напоминанием о многочисленных подвигах операторов ССО, которые отдают свою жизнь за Украину, выполняя задачи повышенной сложности, которые часто остаются засекреченными.