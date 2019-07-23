Сила бренда: кого "Слуга народа" Зеленского провела в Раду по мажоритарке

Партия "Слуга народа" в новом парламенте сможет сформировать единоличное большинство, избежав необходимости договариваться с другими фракциями о коалиции. Причем больше половины депутатов от партии Зеленского пройдут в Раду по мажоритарным округам.

В воскресенье, вскоре после закрытия участков для голосования и оглашения экзит-полов, собеседники в штабе "Слуги народа" оценивали свой возможный результат по мажоритарке в 70-90 мандатов и рассуждали, каким образом будут добирать недостающие до 226 голосов. Потому предварительные итоги выборов по округам шокировали даже самих штабистов.

При этом в партии пытаются добиться еще более высокого результата. Как заявил глава штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, партия планирует оспорить результаты выборов по десяти округам, где, по мнению СН, фальсификации могли оказать влияние на итоги голосования.

Эти выборы в целом стали триумфом партийного бренда "Слуги народа", благодаря которому даже откровенно слабые и совершенно неизвестные избирателям кандидаты смогли одержать победу над ресурсными и опытными "хозяевами округов", которые долгие годы "засеивали" их продуктовыми наборами и неоднократно переизбирались по ним.

"Слуга народа" одержала безоговорочную победу на всех мажоритарных округах в Киеве. В столице партия взяла 13 мандатов из 13 возможных. Руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук выиграл в 222 округе, он обошел дважды избиравшегося здесь Дмитрия Андриевского.

Свои округа проиграли и двое киевских депутатов-"свободовцев". Андрей Ильенко по 215 округу уступил дипломату Богдану Яременко, а Юрий Левченко по 223 округу – бизнес-леди Людмиле Буймистер.

Член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза уступил мандат врачу Артему Дубнову по 213 округу, а депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, выдвинутый "Голосом", проиграл выборы Анне Пуртовой. Ресторатор и герой светских хроник Николай Тищенко по 219 округу победил влиятельного депутата нынешнего созыва Александра Третьякова. Нардеп Сергей Лещенко занял лишь третье место на 220 округе.

Александр Третьяков проиграл округ ресторатору Николаю Тищенко (tretiakov.org.jpg)

В Киевской области "Слуга народа" также показала уверенный результат по округам, уступив лишь в одном из них, №90 с центром в Белой Церкви. По 95 округу бизнесмен Александр Горобец обходит мэра Ирпеня Владимира Карплюка, которому накануне выборов Генпрокуратура хотела вручить подозрение в незаконном присвоении имущества.

Действующий депутат Павел Ризаненко, баллотировавшийся от "Голоса", занял только третье место по 97 округу, победил здесь предприниматель Николай Галушко. Дважды депутат от 98 округа Сергей Мищенко уступил предпринимателю Сергею Бунину.

Две победы по округам на Киевщине одержали журналисты телеканала 1+1. Ольга Василевская-Смаглюк по 96 округу обошла Ярослава Москаленко, главу депутатской группы "Воля народа" в нынешнем созыве, который дважды избирался по этому округу, считавшемуся его вотчиной.

Александр Дубинский на данный момент уверенно обходит Игоря Кононенко, одного из ближайших соратников Петра Порошенко по 94 округу, который в ходе нынешней кампании считался одним из самых скандальных. В пользу Дубинского накануне выборов снялся нардеп Игорь Мосийчук, недавно порвавший с Радикальной партией. На округе активно регистрировали кандидатов-двойников, один из которых, Вадим Дубинский, пока занимает четвертое место почти с 4% голосов.

Без мандата

Помимо Кононенко, за бортом нового состава парламента окажутся и много других известных депутатов, проигравших выборы по своим округам выдвиженцам от "Слуги народа". Александр Грановский, которому СМИ приписывали влияние на судебную систему при прошлой власти, проиграл выборы в 169 округе Харькова скандальному блогеру Александру Куницкому. Куницкий признал наличие у него израильского гражданства. Накануне выборов ЦИК отменял его регистрацию в связи с тем, что Куницкий не проживал в Украине положенный по закону срок, но по решению суда его вернули в избирательную гонку.

Очевидно, без мандата останется и глава комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Сергей Пашинский, на данный момент занимающий по своему 64 округу на Житомирщине лишь третье место.

Накануне голосования на этом округе на странице кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачева появился пост, в котором он заявил, что якобы снялся с выборов в пользу еще одного кандидата, действующего нардепа от БПП, Владимира Арешонкова. Но в местном штабе СН опровергли эту информацию.

К вечеру понедельника Арешонков с перевесом в несколько сот голосов обгонял Сигачева. Национальная полиция "для обеспечения правопорядка" вертолетом перебросила в Житомирскую область спецподразделение ТОР. В "Слуге народа" заявили, что на данном округе готовятся массовые фальсификации результатов.

Без мандата оказался Богдан Дубневич, которого регулярно обвиняли в масштабных махинациях на поставках для "Укрзализныци". На львовском 118 округе он уступил чуть более тысячи голосов кандидату от "Голоса" Галине Васильченко. В связи с ситуацией на этом округе лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обратился к Владимиру Зеленскому с призывом "защитить свободное волеизъявление украинских граждан" от фальсификаций со стороны Дубневича, который в итоге признал свое поражение.

Богдан Дубневич может остаться без депутатского мандата (УНИАН)

Депутат шести созывов парламента Сергей Кивалов уверенно уступает по своему 135 округу в Одессе кандидату от "Слуги народа" Алексею Леонову. При этом третье место в округе занимает двойник Леонова, работающий в ООО "Слуга народа".

Нардеп Владислав Голуб на черкасском 197 округе уступил победу шоумену Александру Скичко. А на 33 округе в Кривом Роге сверхуверенную победу с результатом в 60,1% одержал Юрий Корявченков, более известный как "Юзик" из "Квартала-95".

Нардеп Валерий Писаренко, активно поддерживавший Владимира Зеленского сразу после его победы на президентских выборах, проиграл свой округ кандидату-предпринимателю от пропрезидентской партии Марии Мезенцевой. Свои округа кандидатам от "Слуги народа" на Харьковщине проиграли и действующие депутаты Дмитрий Святаш (округ №170), Владимир Мисик (округ №172), Владимир Кацуба (округ №175), Виктор Остапчук (округ №177), Дмитрий Добкин (округ №178), занявший лишь третье место.

Депутат четырех созывов и экс-глава Верховной рады Владимир Литвин проиграл свой округ №65 на Житомирщине 26-летнему журналисту телеканала "Эспрессо" Дмитрию Костюку. А вице-премьер-министр Владимир Кистион на винницком 11 округе занял лишь пятое место.

Глава фракции Народного фронта в нынешней Раде Максим Бурбак на буковинском 204 округе более чем в два раза уступил кандидату от "Слуги народа" Валерию Божику.

Мультимиллионер Константин Жеваго, беспрерывно заседавший в Раде с 1998 года, неожиданно проиграл округ №150 на Полтавщине 25-летнему сотруднику госпредприятия "Прозорро.Продажи" Алексею Мовчану.

Констатнтин Жеваго не избрался в Раду впервые за последние 20 лет (zhevago.info)

Еще более неожиданным стало поражение депутата четырех созывов, 80-летнего владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева по 77 округу в Запорожье. Против него "Слуга народа" выставила 29-летнего свадебного фотографа Сергея Штепу. И этом при том, что во время кампании партию постоянно упрекали в "сливе" этого округа влиятельному местному "князю" Богуслаеву.

В шаге от полного провала на выборах была влиятельная закарпатская семья Балог. Младший из братьев Балог, Павел, занял лишь четвертое место на 73 округе. Средний брат, Иван, тоже занял четвертое место на 70 округе, победил здесь кандидат от "Слуги народа" Михаил Лаба. Глава семьи, Виктор Балога на 69 округе долгое время уступал еще одному кандидату от СН Эдгару Токару, но все же смог обогнать его на 800 голосов.

Борьба на 68 округе – в разгаре, с небольшим отрывом действующий нардеп Роберт Горват обгоняет кандидата от "Слуги народа" Валерия Пекаря. Пекарь прославился благодаря тому, что за четыре месяца до выборов разместил в интернете резюме для поиска работы, в котором сделал два десятка ошибок.

Примечательны также результаты выборов в нескольких округах Донбасса. Так, один из лидеров "Оппозиционного блока" Борис Колесников проиграл округ №49 с центром в Дружковке Донецкой области мэру этого города Валерию Гнатенко, против которого СБУ в свое время заводило уголовное дело из-за содействия пророссийским боевикам весной 2014 года.

Соратнику Рината Ахметова Борису Колесникову из "Оппобока" не нашлось места в парламенте 9-го созыва (Виталий Носач, РБК-Украина)

Младший брат лидера "Оппозиционной платформы "За життя" Виктора Медведчука, Сергей Медведчук, пока уступает кандидату от "Оппозиционного блока" Виктории Гриб по 105 округу Луганской области, охватывающему прифронтовой город Счастье. На выборы здесь пришли лишь 5122 человека из 9304 зарегистрированных, потому Гриб для победы может хватить всего тысячи голосов.

Уже закончен подсчет голосов в самом маленьком округе №51 в прифронтовом Зайцево Донецкой области, где на выборы пришли лишь 834 человека. Кандидату Александру Ковалеву, лидеру организации воинов-афганцев "Никто, кроме нас", чтобы стать депутатом, хватило лишь 220 голосов.

Как утверждает глава местной ВЦА Владимир Веселкин, занявший на округе второе место, Ковалев получил победу, раздав немногочисленным жителям Зайцево по сто долларов на руки и пообещав дать еще по двести в случае своей победы. В 2016 году Генпрокуратура вручила Ковалеву подозрение по делу о вывозе из Киева "беркутовцев", участвовавших в расстреле участников Майдана.

Скандально известный депутат Надежда Савченко, которая тоже баллотировалась на этом округе, набрала лишь восемь голосов избирателей.

Снова в Раду

Вместе с тем, ряд известных депутатов нынешнего созыва все же смогли переизбраться, обогнав конкурентов из "Слуги народа". В четвертый раз депутатский мандат достанется Антону Яценко, получившему на своем округе №200 на Черкащине самый высокий результат среди всех победителей мажоритарных округов – 67,09%. По 102 округу на Кировоградщине переизбрался депутатом Олесь Довгый, известный по своей деятельности в команде бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого.

Антон Яценко сумел снова переизбраться в Раду по своему округу на Черкащине (УНИАН)

На хмельницком 192 округе победил владелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега. Соседний 191 округ выиграл сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь. 159 округ на Сумщине в очередной раз выиграл депутат шести созывов Андрей Деркач. Благодаря победе на харьковском 174 округе в шестой раз станет депутатом и Александр Фельдман. А 88 округ на Ивано-Франковщине уверенно выиграл один из влиятельных нардепов "Народного фронта" Андрей Иванчук.

В отличие от старшего брата Богдана, уверенную победу на львовском 120 округе одержал Ярослав Дубневич. С разницей в тысячу голосов черкасский 198 округ выиграл Сергей Рудык. Наконец, уверенную победу на 57 округе в Мариуполе одержал один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.