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Новинский на выборах обошел кандидата от "Слуги народа"

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 21:08
Новинский на выборах обошел кандидата от "Слуги народа"
Фото: Вадим Новинский (opposition.com.ua)

Новинский одержал победу на 57 округе

По результатам голосования на внеочередных выборах в Раду народный депутат и глава фракции "Оппозиционый блок" Вадим Новинский взял большинство голосов в своем округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК

Сообщается, что по результатам подсчета 100% протоколов на избирательном округе №57 Вадим Новинский одержал победу с 42,64% голосов. Его ближайший преследователь Вячеслав Салгалов от партии "Слуга народа" набрал 24,1%.

Отметим, Вадим Новинский - народный депутат 7 и 8 созывов, основатель финансово-промышленной группы Смарт-Холдинг и владелец блокирующего пакета компании Метинвест. Также Новинский известен как меценат Украинской православной церкви Московского патриархата, и активный противник предоставления автокефалии Украинской православной церкви (в июне 2018 года Новинский с делегацией священников УПЦ Московского патриархата уговаривал патриарха Варфоломею не давать томос УПЦ КП).

Ранее РБК-Украина сообщало, по результатам подсчета 100% протоколов на 118 округе Ярослав Дубневич одержал уверенную победу с 43,52% голосов. Его ближайший преследователь Тарас Елейко от партии "Голос" набрал 18,5%.

 

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