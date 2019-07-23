Сила бренду: кого "Слуга народу" Зеленського провела в Раду по мажоритарці

Партія "Слуга народу" в новому парламенті зможе сформувати одноосібну більшість, уникнувши необхідності домовлятися з іншими фракціями про коаліцію. Причому більше половини депутатів від партії Зеленського пройдуть в Раду по мажоритарних округах.

У неділю незабаром після закриття дільниць для голосування та оголошення екзит-полів співрозмовники в штабі "Слуги народу" оцінювали свій можливий результат по мажоритарці в 70-90 мандатів і міркували, яким чином будуть добирати решту до 226 голосів. Тому попередні підсумки виборів по округах шокували навіть самих штабістів.

При цьому в партії намагаються досягти ще більш високого результату. Як заявив глава штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко, партія планує оскаржити результати виборів по десяти округах, де, на думку СН, фальсифікації могли вплинути на підсумки голосування.

Ці вибори в цілому стали тріумфом партійного бренду "Слуги народу", завдяки якому навіть відверто слабкі і зовсім невідомі виборцям кандидати змогли здобути перемогу над ресурсними і досвідченими "господарями округів", які довгі роки "засівали" їх продуктовими наборами і неодноразово там переобиралися.

"Слуга народу" здобула беззаперечну перемогу на усіх мажоритарних округах у Києві. У столиці партія взяла 13 мандатів з 13 можливих. Керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук виграв у 222 окрузі, він обійшов Дмитра Андрієвського, який тут двічі обирався.

Свої округи програли і двоє київських депутатів-"свободівців". Андрій Іллєнко по 215 округу поступився дипломату Богдану Яременко, а Юрій Левченко по 223 округу – бізнес-леді Людмилі Буймістер.

Член парламентської делегації України в ПАРЄ Борислав Береза поступився мандатом лікарю-стоматологу Артему Дубнову по 213 округу, а депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець, висунутий "Голосом", програв вибори Ганні Пуртовій. Ресторатор і герой світських хронік Микола Тищенко по 219 округу переміг впливового депутата нинішнього скликання Олександра Третьякова. Нардеп Сергій Лещенко посів лише третє місце на 220 окрузі.

Олександр Третьяков програв округ ресторатору Миколі Тимошенко (tretiakov.org.jpg)

У Київській області "Слуга народу" також показала впевнений результат по округах, поступившись лише в одному з них, №90 із центром у Білій Церкві. По 95 округу бізнесмен Олександр Горобець обходить мера Ірпеня Володимира Карплюка, якому напередодні виборів Генпрокуратура хотіла вручити підозра в незаконному привласненні майна.

Чинний депутат Павло Різаненко, який балотувався від "Голосу", посів лише третє місце по 97 округу, переміг тут підприємець Микола Галушко. Двічі депутат від 98 округу Сергій Міщенко поступився підприємцю Сергію Буніну.

Дві перемоги з округами на Київщині здобули журналісти телеканалу 1+1. Ольга Василевська-Смаглюк по 96 округу обійшла Ярослава Москаленка, голову депутатської групи "Воля народу" в нинішньому скликанні, який двічі обирався за цим округом, який є його вотчиною.

Олександр Дубинський на даний момент впевнено обходить Ігоря Кононенка, одного з найближчих соратників Петра Порошенка по 94 округу, який в ході нинішньої кампанії вважався одним з найскандальніших. На користь Дубинського напередодні виборів знявся нардеп Ігор Мосійчук, який нещодавно порвав з Радикальною партією. На окрузі активно реєстрували кандидатів-двійників, один з яких, Вадим Дубинський, поки займає четверте місце з майже 4% голосів.

Без мандата

Крім Кононенка, за бортом нового складу парламенту опиняться і багато інших відомих депутатів, які програли вибори на своїх округах висуванцям від "Слуги народу". Олександр Грановський, якому ЗМІ приписували вплив на судову систему за минулої влади, програв вибори в окрузі 169 Харкова скандальному блогеру Олександру Куницькому. Куницький визнав наявність у нього ізраїльського громадянства. Напередодні виборів ЦВК скасував його реєстрацію у зв'язку з тим, що Куницький не проживав в Україні термін як того вимагає закон, але за рішенням суду його повернули у виборчу гонку.

Очевидно, залишиться без мандата і голова комітету з нацбезпеки і оборони ВР, нардеп Сергій Пашинський, на даний момент він обіймає за своїм 64 округу на Житомирщині лише третє місце.

Напередодні голосування на цьому окрузі на сторінці кандидата від "Слуги народу" В'ячеслава Сигачева з'явився пост, в якому він заявив, що нібито знявся з виборів на користь ще одного кандидата, чинного нардепа від БПП, Володимира Арешонкова. Але в місцевому штабі СН спростували цю інформацію.

До вечора понеділка Арешонков з перевагою у кілька сотень голосів обганяв Сигачева. Національна поліція "для забезпечення правопорядку" вертольотом перекинула в Житомирську область спецпідрозділ ТОР. У "Слуги народу" заявили, що на даному окрузі готуються масові фальсифікації результатів.

Без мандата опинився Богдан Дубневич, якого регулярно звинувачували в масштабні махінації на постачаннях для "Укрзалізниці". На львівському 118 окрузі він поступився кандидату від "Голосу" Галині Васильченко з різницею в трохи більше тисячі голосів. У зв'язку з ситуацією на цьому окрузі лідер "Голосу" Святослав Вакарчук звернувся до Володимира Зеленського із закликом "захистити вільне волевиявлення українських громадян" від фальсифікацій з боку Дубневича, який зрештою визнав свою поразку.

Богдан Дубневич може залишитися без депутатського мандата (УНІАН)

Депутат шести скликань парламенту Сергій Ківалов впевнено поступається за своїм 135 округу в Одесі кандидату від "Слуги народу" Олексію Леонову. При цьому третє місце в окрузі займає двійник Леонова, який працює в ТОВ "Слуга народу".

Нардеп Владислав Голуб на черкаському 197 окрузі поступився шоумену Олександру Скічку. А на 33 окрузі у Кривому Розі дуже впевнену перемогу з результатом 60,1% здобув Юрій Корявченков, більш відомий як "Юзік" з "Кварталу-95".

Нардеп Валерій Писаренко, який активно підтримував Володимира Зеленського відразу після його перемоги на президентських виборах, програв свій округ кандидату-підприємцю від пропрезидентської партії Марії Мезенцевій.

Свої округи кандидатів від "Слуги народу" на Харківщині програли і діючі депутати Дмитро Святаш (округ №170), Володимир Мисик (округ №172), Володимир Кацуба (округ №175), Віктор Остапчук (округ №177), Дмитро Добкін (округ №178), який посів лише третє місце.

Депутат чотирьох скликань і екс-голова Верховної ради Володимир Литвин програв свій округ №65 на Житомирщині 26-річному журналісту телеканалу "Еспрессо" Дмитру Костюку. А віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон на вінницькому 11-му окрузі посів лише п'яте місце.

Голова фракції Народного фронту в нинішній Раді Максим Бурбак на буковинському 204 окрузі більше ніж у два рази поступився кандидату від "Слуги народу" Валерію Божику.

Мультимільйонер Костянтин Жеваго, який безперервно засідав у Раді з 1998 року, несподівано програв округ №150 на Полтавщині 25-річному співробітникові держпідприємства "Прозорро.Продажі" Олексію Мовчану.

Констатнтин Жеваго не обрався до Ради вперше за останні 20 років (zhevago.info)

Ще більш несподіваною стала поразка депутата чотирьох скликань, 80-річного власника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва по 77 округу в Запоріжжі. Проти нього "Слуга народу" виставила 29-літнього весільного фотографа Сергія Штепу. І це при тому, що під час кампанії партії постійно дорікали у "зливі" цього округу впливовому місцевим "князю" Богуслаєву.

За крок від повного провалу на виборах була впливова закарпатська родина Балог. Молодший з братів Балог, Павло, посів лише четверте місце на 73 окрузі. Середній брат, Іван, теж зайняв четверте місце на 70 окрузі, переміг тут кандидат від "Слуги народу" Михайло Лаба. Глава сім'ї, Віктор Балога на 69 окрузі довгий час поступався ще одному кандидату від СН Едгару Токару, але все ж зміг обігнати його на 800 голосів.

Боротьба на 68 окрузі – у розпалі, з невеликим відривом чинний нардеп Роберт Горват обганяє кандидата від "Слуги народу" Валерія Пекаря. Пекар прославився завдяки тому, що за чотири місяці до виборів розмістив в інтернеті резюме для пошуку роботи, в якому зробив два десятка помилок.

Примітні також результати виборів у кількох округах Донбасу. Так, один з лідерів "Опозиційного блоку" Борис Колесніков програв округ №49 з центром у Дружківці Донецької області меру цього міста Валерію Гнатенко, проти якого СБУ в свій час заводило кримінальну справу за сприяння проросійським бойовикам навесні 2014 року.

Соратника Ріната Ахметова Борису Колеснікову з "Оппобока" не знайшлося місця в парламенті 9-го скликання (Віталій Носач, РБК-Україна)

Молодший брат лідера "Опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука Сергій Медведчук поки поступається кандидату від "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб по 105 округу Луганської області, що охоплює прифронтове місто Щастя На вибори тут прийшли лише 5122 людини з 9304 зареєстрованих, тому Гриб для перемоги може вистачити лише тисячі голосів.

Вже закінчено підрахунок голосів у самому маленькому окрузі №51 у прифронтовому Зайцево Донецької області, де на вибори прийшли лише 834 людини. Кандидату Олександру Ковальову, лідеру організації воїнів-афганців "Ніхто, крім нас", щоб стати депутатом, вистачило лише 220 голосів.

Як стверджує голова місцевої ВЦА Володимир Веселкин, який посів на окрузі друге місце, Ковальов отримав перемогу, роздавши нечисленним жителям по сто доларів на руки і пообіцявши дати ще по двісті в разі своєї перемоги. У 2016 році Генпрокуратура вручила Ковальову підозру у справі про вивезення з Києва "беркутівців", які брали участь у розстрілі учасників Майдану.

Скандально відомий депутат Надія Савченко, яка теж балотувалася на цьому окрузі, набрала лише вісім голосів виборців.

Знову в Раду

Разом з тим ряд відомих депутатів нинішнього скликання все ж змогли переобратися, обігнавши конкурентів з "Слуги народу". В четвертий раз депутатський мандат дістанеться Антону Яценко, який отримав на своєму окрузі №200 на Черкащині найвищий результат серед усіх переможців мажоритарних округів – 67,09%. По 102 округу на Кіровоградщині переобрався депутатом Олесь Довгий, відомий по своїй діяльності в команді колишнього київського мера Леоніда Черновецького.

Антон Яценко зумів переобратися знову в Раду по своєму округу на Черкащині (УНІАН)

На хмельницькому 192 окрузі переміг власник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега. Сусідній 191 округ виграв співголова депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар. 159 округ на Сумщині в черговий раз виграв депутат шести скликань Андрій Деркач. Завдяки перемозі на харківському 174 окрузі в шостий раз стане депутатом і Олександр Фельдман. А 88 округ на Івано-Франківщині впевнено виграв один з найвпливовіших нардепів "Народного фронту" Андрій Іванчук.

На відміну від старшого брата Богдана, впевнену перемогу на львівському 120 окрузі здобув Ярослав Дубневич. З різницею в тисячу голосів черкаський 198 округ виграв Сергій Рудик. Нарешті, впевнену перемогу на 57 окрузі в Маріуполі здобув один з лідерів "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.