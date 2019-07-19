Зрелища вместо хлеба: как на концертах в Киеве агитировали накануне выборов в Раду

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Короткая парламентская кампания поставила перед избирательными штабами нелегкую задачу. Буквально за месяц активной гонки им нужно было поднять узнаваемость и рейтинг своих партий и кандидатов. Особенно сложно пришлось командам молодых партий и новичкам на мажоритарных округах.

Последние выборы показали, что избиратель жаждет смыслов и красивых форм, не довольствуясь одними лишь продуктовыми наборами раз в пятилетку. Потому претенденты на депутатские кресла все чаще начали вкладываться в массовые мероприятия, заменив "хлеб" на "зрелища".

В Киеве накануне дня голосования с бесплатными концертами выступили "Океан Эльзы" и "Ляпис 98". Святослав Вакарчук спел после встречи со сторонниками партии "Голос", а Сергей Михалок сыграл в поддержку мажоритарщика от "Слуги народа". Как это было – в репортаже РБК-Украина.

В ходе президентской кампании Владимир Зеленский активно проводил встречи с избирателями по всей стране. Знакомство с электоратом сопровождалось бесплатным выступлением "95 квартала". Противники Зеленского называли это непрямым подкупом избирателей. Но юридически доказать правонарушение практически невозможно.

Такая технология вовсе не нова для украинской политики. Однако на досрочных выборах в Верховную раду этим летом количество агитационных концертов значительно выросло. Их активно использовали в рамках избирательной кампании как опытные политики, так и те, кого принято называть "новыми лицами".

"Зе!Троещина"

Уровень артистов обычно напрямую зависит от узнаваемости кандидата и его финансовых возможностей. На троещинском округе №213 в Киеве малоизвестный хирург-стоматолог Артем Дубнов выдвинулся при поддержке президентской партии "Слуга народа". За три дня до выборов он организовал концерт Сергея Михалка и группы "Ляпис 98".

Вечером четверга к парку возле кинотеатра "Флоренция" на зеленых автобусах, обклеенных партийной символикой и портретами кандидата, массово подвозили волонтеров в футболках "Зе! Троещина", преимущественно молодежь. Каждому выдавали эко-сумку, наполненную брендированными кепками. Получить головной убор избиратель мог, назвав волонтеру свое имя и номер телефона.

Пока жители Троещины стояли в длинных очередях за кепками, на сцене ведущие в розовых пиджаках разогревали публику перед встречей с Зе!кандидатом:

– Нужно делать "тудуц-тудуц". Хотел сказать: как в метро, но мы же на Троещине, – рассмеялся ведущий.

Но собравшиеся начали на него нехорошо поглядывать. После следующей шутки про метро парня уже обматерили.

– Ладно, включи нам музыку для людей, – в ответ на просьбу ведущего заиграла песня "Нино". – Я просил для людей, а не только для женщин!

Публика тем временем с интересом рассматривала большой баннер с лицом кандидата от "Слуги народа" на будке звукорежиссера. Сама сцена была декорирована в цветах этой политсилы, но без агитации. Попытки корреспондентов РБК-Украина выяснить у собравшихся дополнительную информацию о кандидате успехом не увенчались.

– Скажите, пожалуйста, вот этот Артем Дубнов, это кто?

– Это президент, – без тени сомнения ответил уже нетрезвый мужчина.

– Так, что вы тут спрашиваете? – вмешался в диалог его товарищ.

– Что это за мероприятие?

– Концерт в поддержку кандидата по округу нашему, – не растерялся собеседник.

– Так кто он такой?

– Я не знаю, это там лучше спросите, – указал мужчина в направлении сцены.

Другие кандидаты по троещинскому округу не пропустили возможности поагитировать на концерте за чужие деньги. Недалеко от сцены Елена Стефурак самолично разносила свои листовки, в то время как Александр Чубатенко проводил сеанс одновременной игры в шахматы.

В ожидании своего хода местный житель объяснил нам суть агитационного мероприятия.

– Люди пришли, потому что тут будет выступать певец этот из "Ляпис Трубецкой", Михалок его фамилия. Вчера скандал с ним был, он журналистов послал на букву "х", – сказал мужчина.

– Так он теперь в парламент будет идти?, – уточнили мы.

– Та нет. Он только поет.

– За кого?

– Ну за Зеленского же. Он платит.

Ближе к восьми вечера в толпу начали заходить парни спортивной внешности. От них инстинктивно хотелось держаться подальше, но вскоре тревога прошла: ребята в этот день просто отдыхали. И хотя ведущие всячески эксплуатировали образ гопников как “аборигенов” Троещины, на концерт пришли по большей части семейные пары с детьми.

Перед концертом на сцену вышли сам мажоритарщик Дубнов и 8-ой номер в списке "Слуги народа" Анастасия Красносельская. Она начала рассказывать о необходимости снизить тарифы и сражаться с олигархами.

– Вы точно слышали, что для команды президента борьба с коррупцией один из основных приоритетов...

– Понятно. Ты пиво будешь? Две на всех возьму, – потерял интерес к словам выступающей один из слушателей.

К этому времени газон в сквере перед кинотеатром "Флоренция" уже был усеян телами отдыхающих разной степени трезвости. В начале вечера полиция еще пытались делать им замечания, но потом оставила это неблагодарное дело, учитывая, что в этом секторе концерта людей становилось все больше.

Встреча Зе!Кандидата с избирателями заняла минут пятнадцать. Он кратко перечислил список своих обещаний, упомянув о метро, дорогах, больнице, а также новых рабочих местах, после чего освободил сцену для хедлайнера.

Сергей Михалок начал выступление с пространного монолога, наполненного словами по типу "когнитивный диссонанс" и именами античных богов. Публика в ответ примолкла, на что музыкант пригрозил "уехать в Бровары к барыге", если не будет бурных аплодисментов.

Хиты "ляписов" Михалок перемежал шутками о наркотиках и алкоголе, заявив, что "немного перебрал", и извинившись перед детьми, которых родители привели на выступление.

– Это что у тебя, засос? Не позорь район, это же Троещина. Ты должен ходить с фингалом или рукой поломанной! – подзадоривал артист кого-то из слушателей. – Эй, там, на балконе, трусы надень, не стыдно тебе, тут же дети.

К середине концерта собралось уже больше тысячи людей, на порядок больше, чем слушателей на встрече мажоритарщика с избирателями. Лидер "Ляпис 98", к слову, так и не упомянул его имя во время выступления, а о политике говорил только в связи с Беларусью, откуда он сам родом. Но огромный баннер Зе!кандидата и армия волонтеров не давали забыть присутствующим, за чей счет они гуляют.

Под конец Михалок спел "Воины света", публика подпевала хором, кто-то даже зажег красный файер. Пять лет назад эта песня была одним из гимнов Майдана.

Голос за голос

Святослав Вакарчук в рамках предвыборной гонки отправился в тур по Украине. Сначала он встречался с избирателями как лидер партии "Голос", а после этого проводил бесплатные концерты уже в качестве фронтмена группы "Океан Эльзы".

Сам музыкант не раз отмечал, что не считает такое сочетание подкупом избирателей. Мол, на сцене нет партийной символики и не звучат политические лозунги. Традиционно вторая часть мероприятия собирала в разы больше слушателей.

Заключительная встреча Вакарчука с избирателями в рамках "Тура перемен" прошла на Контрактовой площади в Киеве накануне дня тишины. В то же время в разных городах Украины партийцы "Голоса" проводили предвыборные вечеринки, транслируя концерт из столицы.

Организовать такое событие в своем населенном пункте мог кто угодно, после подачи заявки главный офис партии присылал организатору брендированную продукцию и агитационные материалы.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

К половине девятого вечера на центральной площади киевского Подола собралось несколько сотен людей. Среди них расхаживали волонтеры, раздавая агитационные газеты партии "Голос". Из череды соратников Вакарчука выделялись две фигуры в футболках с эмблемой "ЕС" (партия “Европейская солидарность”) – сын и дочь пятого президента Украины Петра Порошенко. Прохожие, похоже, не узнавали агитаторов, и ручки и наклейки у них разбирали неохотно.

На Контрактовой поставили большую сцену и несколько экранов с партийной символикой. Неподалеку обосновались торговцы флагами, браслетами и футболками с надписью "Океан Эльзы". На газонах уже заняли места "VIP-посетители", попивая легкий алкоголь в ожидании концерта.

– Что здесь происходит, скажите, пожалуйста? – поинтересовался корреспондент РБК-Украина у пожилой пары, стоявшей у сцены.

– Концерт "Океана Эльзы", – ответила женщина.

– А при чем здесь этот "Голос"? – картинно удивился журналист.

– Ну это партия такая у Вакарчука, – объяснила собеседница.

– Так вы на встречу с партией сюда пришли или на концерт?

– Мы за другую партию, вообще-то, но сюда за Вакарчука, – улыбнулась женщина.

Тем временем на площади собралось уже около тысячи людей. На сцену вышли мажоритарщики "Голоса" и попросили избирателей на своих округах о поддержке. Таких здесь было немного, потому большинство пришедших в это время оживленно переговаривались, терпеливо ожидая первых нот любимых песен.

– Вместе мы идем изменить Раду, вместе мы идем изменить Украину. Это наша задача. Слава Украине! – заявил один из кандидатов.

– Вот же ж б***ь, – растерянно выругался один из слушателей, предварительно разлив содержимое небольшой бутылки виски.

Бурными аплодисментами и восторженными возгласами публика встретила 30-й номер в списке "Голоса" – шоумена Сергея Притулу. Люди начали активно подходить к сцене.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

– Мы не только новые, не только молодые, мы профессиональные люди. Самые главные два смысла, которые мы несем с собой – это честность и уважение. Я никогда не просил у вас ничего для себя, но в этот раз мы на вас рассчитываем, – обратился артист к публике и представил первую пятерку партии.

Притулу собравшиеся встречали активнее, чем Вакарчука-политика. Однако последний вернул свои аплодисменты с лихвой уже буквально через 15 минут, когда вернулся в образ фронтмена "Океана Эльзы". За это время Вакарчук успел рассказать об Украине своей мечты и попросил поддержать свой политический проект.

– Ладно, услышим музыку, тогда придем, – две девушки начали пробираться к выходу с площади.

Но прорваться через встречный поток оказалось задачей не из легких, тем более, что поклонники Вакарчука практически заблокировали движение в обратную сторону, стремясь подобраться поближе к сцене. Близлежащая улица застыла в длинной автомобильной пробке – на ней оказался пешеходный переход прямо по пути от метро к сцене.

Справедливости ради, многие собравшиеся действительно внимательно слушали выступление лидера "Голоса":

– Ну что, таки будешь за Зеленского голосовать? – подсмеивался парень над девушкой, которая с широко раскрытыми глазами, казалось, внимала каждому слову Вакарчука.

Но хватало и тех, кто откровенно скучал, пока на сцене не заиграла знакомая музыка. Буквально через минуту после окончания своей речи Вакарчук уже пел, а на третьей композиции площадь перед сценой уже была забита людьми под завязку.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

На романсе "Мить", посвященном участникам российско-украинской войны, площадь засияла тысячами фонариков мобильных телефонов. Лидер "Океана Эльзы" в своих коротких спичах между песнями избегал политической агитации, но все же упоминал ситуацию в стране и свою мечту о том, какой он ее видит в ближайшем будущем.

– Мы же никогда не сдаемся, правда? – спросил Вакарчук у толпы и с легкой грустью в голосе завел следующую композицию: "Що ж це я, що ж це я не зумів зупинитися вчасно…".