Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі на тлі скандальних санкцій Угорщини

Скандальне рішення Угорщини

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна забороняє в'їзд українському командиру, який "був причетний" до ударів по нафтопроводу "Дружба". Також голова МЗС стверджував, що українському захиснику було заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони.

Як уточнив пізніше політичний директор угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан, ідеться про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

"Мадяр" уже відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи таке рішення Будапешта, наголосив, що це спроба дискредитації представників угорської громади в Україні.