RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сикорский пригласил "Мадяра" в Польшу на фоне скандальных санкций Венгрии

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди пригласили в Польшу после того, как ему запретили приезжать в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.

Сикорский обратил внимание, что Венгрия запретила въезд этническому венгру "Мадяру" в тот момент, пока российские ракеты сеют смерть в Киеве. 

"Командир "Мадяр": если вам нужен отдых, а Венгрия не пускает, пожалуйста, приезжайте к нам в Польшу", - отметил министр. 

Скандальное решение Венгрии

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запрещает въезд украинскому командиру, который "был причастен" к ударам по нефтепроводу "Дружба". Также глава МИД утверждал, что украинскому защитнику был запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.

Как уточнил позже политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан, речь о командующем Силами беспилотных систем ВСУ Роберте "Мадяре" Бровди.

"Мадяр" уже отреагировал на такие санкции. Он подчеркнул, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такое решение Будапешта, подчеркнул, что это попытка дискредитации представителей венгерской громады в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВенгрияСилы беспилотных системВойна в Украине