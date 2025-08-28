Сикорский пригласил "Мадяра" в Польшу на фоне скандальных санкций Венгрии

Скандальное решение Венгрии

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запрещает въезд украинскому командиру, который "был причастен" к ударам по нефтепроводу "Дружба". Также глава МИД утверждал, что украинскому защитнику был запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.

Как уточнил позже политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан, речь о командующем Силами беспилотных систем ВСУ Роберте "Мадяре" Бровди.

"Мадяр" уже отреагировал на такие санкции. Он подчеркнул, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такое решение Будапешта, подчеркнул, что это попытка дискредитации представителей венгерской громады в Украине.