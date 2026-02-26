ua en ru
"Війна масштабів наших дідів": Сікорський приголомшив заявою про загрозу для Європи

Польща, Четвер 26 лютого 2026 14:34
"Війна масштабів наших дідів": Сікорський приголомшив заявою про загрозу для Європи Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський під час виступу в Сеймі закликав готувати країну до сценаріїв "війни, яку пережили наші діди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Читайте також: "Ми ще не близькі до миру": бліц із Сікорським про перемовини, Путіна та вступ України до ЄС

Сікорський під час виступу у Сеймі говорив про війну в Україні та загрози для Польщі і всієї Європи в умовах нових геополітичних реалій.

Він нагадав оцінки низки представників європейських розвідок про те, що Росія вже досить скоро може наважитись атакувати країни НАТО, а також акцентував на тому, що останніми роками у Європі зростає кількість дивних інцидентів та диверсій - зокрема у Польщі.

Міністр також нагадав про разове масове вторгнення у Польщу російських дронів та про керовану Росією кампанію дезінформації, якою намагались звинуватити у цьому Україну й НАТО - як і після диверсії на залізничній гілці біля Любліна.

Глава МЗС Польщі зазначив, що потрібно бути готовими до війни "масштабів, яку бачили наші діди й прадіди".

Сікорський додав, що Кремль найімовірніше продовжить "випробовувати межі", і Польща у цій ситуації має гуртуватися й розбудовувати стійкість,у тому числі проти маніпулятивного інформаційного впливу.

"Ситуація серйозна. Усвідомлення небезпеки може паралізувати або мобілізувати. Ми не можемо дозволити собі паралічу, ані заявити, що "це не наша війна. Безпека є передумовою для досягнення всіх інших державних цілей", - наголосив він.

Сікорський також нагадав, що серед загиблих внаслідок війни цивільних була і громадянка Польщі, 7-річна Амелія, яка загинула зі своєю мамою у Тернополі.

"Путін не хоче миру, лише капітуляції… Якби Україна зазнала поразки, загроза з боку Росії не лише не зменшиться, а навпаки, зросте", - зазначив міністр.

Невідомі дрони в Польщі

Нагадаємо, після масового проникнення російських безпілотників на польську територію 10 вересня минулого року дрони стали для країни звичним явищем. Тоді Варшава відреагувала оперативно, а згодом і Європа почала посилювати оборонні заходи, усвідомивши реальність загрози з боку Москви.

Нещодавно у невеликому польському містечку Лезниця Велька на територію військової частини впав невідомий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Ще один дрон упав на територію військової частини в польському місті Пшасниш. Спочатку існували підозри щодо можливого шпигунства за військовими, однак вони не підтвердилися.

За попередньою інформацією, об’єкт виявився іграшковим безпілотником, який не мав ні SIM-картки, ні карти пам’яті.

Раніше інший невстановлений військовий дрон зазнав аварії поблизу житлових будинків у центральній частині Польщі, в населеному пункті Лекув.

