"Война масштабов наших дедов": Сикорский ошеломил заявлением об угрозе для Европы

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сейме призвал готовить страну к сценариям "войны, которую пережили наши деды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Сикорский во время выступления в Сейме говорил о войне в Украине и угрозах для Польши и всей Европы в условиях новых геополитических реалий.

Он напомнил оценки ряда представителей европейских разведок о том, что Россия уже довольно скоро может решиться атаковать страны НАТО, а также акцентировал на том, что в последние годы в Европе растет количество странных инцидентов и диверсий - в частности в Польше.

Министр также напомнил о разовом массовом вторжении в Польшу российских дронов и об управляемой Россией кампании дезинформации, которой пытались обвинить в этом Украину и НАТО - как и после диверсии на железнодорожной ветке возле Люблина.

Глава МИД Польши отметил, что нужно быть готовыми к войне "масштабов, которую видели наши деды и прадеды".

Сикорский добавил, что Кремль скорее всего продолжит "испытывать границы", и Польша в этой ситуации должна объединяться и развивать устойчивость, в том числе против манипулятивного информационного воздействия.

"Ситуация серьезная, осознание опасности может парализовать или мобилизовать. Мы не можем позволить себе паралич, ни заявить, что "это не наша война. Безопасность является предпосылкой для достижения всех других государственных целей", - подчеркнул он.

Сикорский также напомнил, что среди погибших в результате войны гражданских была и гражданка Польши, 7-летняя Амелия, которая погибла со своей мамой в Тернополе.

"Путин не хочет мира, только капитуляции... Если бы Украина потерпела поражение, угроза со стороны России не только не уменьшится, а наоборот, возрастет", - отметил министр.