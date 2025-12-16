ua en ru
У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови

Вівторок 16 грудня 2025 08:30
У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови Фото: у Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі, на території населеного пункту Леков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Військовий дрон впав на приватну власність у Лекові Мазовецького воєводства. Найімовірніше, це був невеликий розвідувальний дрон, який розбився під час навчань польських солдатів у регіоні", - зазначили у RMF FM.

Повідомляється, що при падінні БпЛА впав на приватній території поблизу житлової забудови, але не пошкодив жодних будівель, і ніхто не постраждав.

Невідомі дрони у Польщі

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.

За даними польських ЗМІ, частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.

А вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Згодом стало відомо, що у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була "серйознішою, ніж вважалося", адже частина дронів була з вибухівкою.

Своєю чергою, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що дрони, які 10 вересня залетіли на територію країни, технічно могли перевозити боєприпаси, але того разу були "незарядженими".

