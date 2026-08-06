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Сікорський закликав обговорити перехоплення російських ракет над Україною

18:25 06.08.2026 Чт
2 хв
У Польщі пропонують діяти рішучіше
aimg Сергій Козачук
Сікорський закликав обговорити перехоплення російських ракет над Україною Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (РБК-Україна)
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Питання перехоплення російських ракет над територією України замість очікування їхнього наближення до кордонів Польщі потребує серйозного обговорення.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Збиття ракет над Україною

Очільник польської дипломатії наголосив, що на Київ вже кілька днів поспіль летять балістичні ракети, від яких бракує захисту і які вбивають цивільних людей.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", - зазначив Сікорський.

Він також додав, що ця тема не повинна ставати заручницею внутрішньополітичних суперечок.

Санкції проти РФ та важіль тиску

Коментуючи шанси на перемир'я, міністр підкреслив, що США мають тиснути саме на Росію, а не на Україну. Одним із дієвих інструментів може стати ухвалення законопроєкту імені нещодавно померлого сенатора Ліндсі Грема.

Цей документ передбачає розширення обмежень:

  • можливість запровадження мит до 100% для п'яти найбільших покупців російських нафти та газу
  • заходи проти російського "тіньового флоту"
  • розширення санкцій щодо Ірану

"Нагадую, що для багатьох країн-союзників митна ставка становить 10 чи 15%, а щодо Росії, наскільки мені відомо, мита наразі ще немає, тож це можна зробити. Було б добре, щоб переговірники нарешті вперше відвідали Київ, а не лише здійснювали паломництво до Москви", - додав Сікорський.

Наслідки балістичних ударів РФ

Нагадаємо, впродовж останніх днів Росія регулярно застосовує проти України ракети та дрони, активно цілячись по цивільній та критичній інфраструктурі.

Сили протиповітряної оборони відбивають масовані атаки, однак ворожа балістика створює суттєве навантаження на систему ППО.

Зокрема, у ніч на 6 серпня Росія випустила по Україні 4 ракети та 101 ударний дрон. Украінські військові змогли знешкодити більшість ворожих безпілотників (66 одиниць), проте внаслідок удару зафіксовано десятки влучань.

До того ж, під час атаки 5 серпня ворог застосував 28 ракет та 115 дронів. Тоді сили ППО не змогли збити жодної з балістичних ракет, хоча більшість БПЛА так і не досягла своїх цілей.

Експерти зазначають, що окупанти здатні тривалий час підтримувати високу інтенсивність ударів.

За оцінками фахівців, Росія може щомісяця запускати по Україні до 100 балістичних ракет, продовжуючи систематичні атаки на виробництва, склади та об'єкти бізнесу.

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ППО Сікорський Війна в Україні Ракетна атака
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