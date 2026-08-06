Летіли ракети та дрони, десятки прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 6 серпня Росія атакувала Україну 4 ракетами та 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є десятки влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання 29 ударних дронів та однієї ракети "Онікс" на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня росіяни атакували Суми керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Ввечері 5 серпня російські війська завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі, також відомо як мінімум про одного постраждалого.

Також вчора російський обстріл призвів до знеструмлення великої кількості абонентів у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.