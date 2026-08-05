Росія щомісяця може запускати по Україні до 100 балістичних ракет, - "Флеш"

Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Атаки на бізнес, склади, виробництво тощо продовжуватимуться.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, для збору інформації про потенційні цілі росіяни можуть вербувати людей, які за винагороду стежать за роботою складів, фіксують рух вантажівок та обсяги перевезень, а потім передають ці дані російській стороні.

"Як це відбувається? Ворог знає, де знаходяться наші цілі, це не є таємниця деякі склади, це абсолютно відкрита інформація. Потім не треба ніяких там супутників, каналів розвідки", - пояснив радник президента.

На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі окупанти зможуть застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця.

"Флеш" зазначив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по складах, виробничих підприємствах, логістичних об'єктах і торговельних мережах.

Масована атака на Україну та дефіцит ракет для ППО

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли знищити ворожу балістику через дефіцит ракет для системи ППО Patriot.

Основним напрямком удару цієї ночі була Київська область.

У Києві наслідки фіксуються у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.

У Київській області загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA, "Нова пошта", "Сільпо", NOVUS й не тільки.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що, за словами президента Володимира Зеленського, постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Хоча у партнерів вони є.

Водночас ЗМІ повідомляють, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання Зеленського.