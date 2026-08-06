Сикорский призвал обсудить перехват российских ракет над Украиной
Вопрос перехвата российских ракет над территорией Украины вместо ожидания их приближения к границам Польши нуждается в серьезном обсуждении.
Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Сбивание ракет над Украиной
Глава польской дипломатии подчеркнул, что на Киев уже несколько дней подряд летят баллистические ракеты, от которых не хватает защиты и убивают гражданских людей.
"Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества", - отметил Сикорский.
Он также добавил, что данная тема не должна становиться заложницей внутриполитических споров.
Санкции против РФ и рычаг давления
Комментируя шансы на перемирие, министр подчеркнул, что США должны оказывать давление именно на Россию, а не на Украину. Одним из действенных инструментов может стать принятие законопроекта имени недавно умершего сенатора Линдси Грэма.
Этот документ предусматривает расширение ограничений:
- возможность введения пошлин до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа
- меры против российского "теневого флота"
- расширение санкций в отношении Ирана
"Напоминаю, что для многих стран-союзников таможенная ставка составляет 10 или 15%, а в отношении России, насколько мне известно, пошлины пока еще нет, поэтому это можно сделать. Было бы хорошо, чтобы переговорщики впервые посетили Киев, а не только совершали паломничество в Москву", - добавил Сикорский.
Последствия баллистических ударов РФ
Напомним, в последние дни Россия регулярно применяет против Украины ракеты и дроны, активно целясь по гражданской и критической инфраструктуре.
Силы противовоздушной обороны отражают массированные атаки, однако враждебные баллистики создают существенную нагрузку на систему ПВО.
В частности, в ночь на 6 августа Россия выпустила по Украине 4 ракеты и 101 ударный дрон. Украинские военные смогли обезвредить большинство вражеских беспилотников (66 единиц), однако в результате удара зафиксированы десятки попаданий.
К тому же, во время атаки 5 августа враг применил 28 ракет и 115 дронов. Тогда силы ПВО не смогли сбить ни одной из баллистических ракет, хотя большинство БПЛА так и не достигли своих целей.
Эксперты отмечают, что оккупанты способны длительное время поддерживать высокую интенсивность ударов.
По оценкам специалистов Россия может ежемесячно запускать по Украине до 100 баллистических ракет, продолжая систематические атаки на производства, склады и объекты бизнеса.