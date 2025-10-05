ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський про масштаби нічного обстрілу: понад 50 ракет та 500 дронів атакували Україну

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 11:01
UA EN RU
Зеленський про масштаби нічного обстрілу: понад 50 ракет та 500 дронів атакували Україну Фото: РФ запустила понад 50 ракет та 500 дронів 5 жовтня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Цієї ночі Україна знову зазнала комбінованої атаки з боку Росії. Ворог застосував дрони та різні типи ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".

Під ударом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Він постійно отримує доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій і голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Зеленський наголосив, що очікує максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах.

"Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор", - заявив глава держави.

Він також підкреслив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії.

"Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - додав Зеленський.

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - близько 04:30 по місту вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.

Вранці Львів атакували аеробалістичними ракетами, а удари по інших регіонах спричинили масштабні перебої з електропостачанням. У Запоріжжі без світла залишилися десятки тисяч людей, частково знеструмлено Черкащину, а на Івано-Франківщині пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
На Львівщині вдвічі зросла кількість загиблих: ДСНС показала наслідки удару РФ
На Львівщині вдвічі зросла кількість загиблих: ДСНС показала наслідки удару РФ
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії